Cubana muestra su "cafetera víctima de la tercera guerra mundial" y recibe sorpresa inesperada

La creadora de contenido Anita la Cubanita (@anita.cubanita64) ha vuelto a conquistar a sus seguidores con un video casero en el que, entre risas, muestra cómo prepara el tradicional café cubano, con una cafetera italiana en condiciones tan precarias que ella la presentó como “víctima de la tercera guerra mundial”.

Todo comenzó cuando varias seguidoras le preguntaron cómo se hace el café cubano. Anita, siempre dispuesta a complacer a su comunidad, decidió grabar un video explicativo. Pero el protagonismo se lo robó la cafetera: una moka clásica con la tapa rota, visiblemente vieja y desgastada, pero que, según ella, “todavía cuela bien”.

Lo más leído hoy:

"El café cubano es ligado con chícharo y con todo", comentó Anita entre risas, mientras describía el paso a paso de su ritual cafetero.

Una vez que ha colado el café, se le añade tres cucharaditas de azúcar “para que no quede ni muy dulce ni amargo”. Ella lo prefiere con un poquito de leche en polvo y, como manda la tradición, lo toma sentada porque “dicen los viejos que si no lo tomas sentado, se te va el dinero”.

Cubana y su cafetera: Críticas, nostalgia y tradición

El video no pasó desapercibido. En poco tiempo, generó cientos de comentarios y debates sobre el estado de su cafetera, el uso del chícharo en el café cubano y hasta sobre la costumbre de tomarlo fuerte, en pequeñas tazas o incluso en vasos.

Para muchos internautas el clip fue un viaje directo a la cocina de sus abuelas; para otros, una muestra de la realidad cotidiana en los hogares cubanos, pero lo que Anita no esperaba era lo que vendría después.

La sorpresa que se llevó la cubana amante del café

Días después de subir el video, la influencer compartió con emoción que había recibido dos cafeteras nuevas, italianas (moka), brillantes, en sus cajas originales. Un regalo de diferentes seguidoras que quedaron conmovidas por su historia y quisieron sorprenderla.

"Son preciosas, estoy enamorada de mis cafeteras. No sé cuál usar, pero no puedo tirar la mía porque esa estuvo en los momentos duros. ¡Gracias, gracias, me ha encantado este regalo!", expresó emocionada.

La historia de Anita ha tocado fibras, no solo por su autenticidad, sino por la manera en que une tradición, humor y comunidad. Si algo representa al café cubano es eso, la resistencia, el cariño y compartir… incluso con una cafetera que ha sobrevivido a “tres guerras mundiales”.

Preguntas frecuentes sobre Anita la Cubanita y su influencia en redes sociales