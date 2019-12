Exige justicia la madre de Óscar Pérez, el policía que se rebeló contra el chavismo

Publicado el Domingo, 8 Diciembre, 2019 - 23:13 (GMT-4)

“Yo solo quiero que haya justicia”, es el pedido de Aminta Pérez, madre del piloto policial Óscar Pérez, abatido a tiros en un enfrentamiento con la Policía Nacional de Venezuela después de rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

Las escalofriantes fotografías de su cuerpo agujereado por las balas fueron compartidas en redes sociales por la exiliada fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega.

“Tuve que volver a ver las imágenes de mi hijo. Me da mucho dolor, me avisaron para que no las mirase, pero lo hice”, dijo Aminta Pérez al periódico español El Mundo, desde Estados Unidos, donde se encuentra asilada y convaleciente de una operación realizada por un equipo de ese país.

Junto a ella, permanecen la mujer de su difunto hijo y sus tres nietos.

En conversación sostenida por vía telefónica con el diario, Aminta expresó su respaldo a la iniciativa de llevar las pruebas fotográficas a la Corte Penal Internacional.

Han transcurrido casi dos años desde que se cometieran las ejecuciones extrajudiciales contra el piloto y seis de sus compañeros. Las perturbadoras imágenes de los hechos deben ser presentadas este lunes 9 de diciembre en La Haya y el martes ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

En un intento por dar una explicación a los sucesos, el régimen de Venezuela, a través de su ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, declaró a comienzos de este año que el grupo insurgente al que pertenecía Óscar Pérez urdía un plan para asesinar a varios representantes del chavismo.

“Había planes de magnicidio contra Nicolás Maduro, había planes de asesinato contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como también contra la humanidad del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; contra el fiscal general, Tareck William Saab, y contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello”, precisó entonces el alto funcionario.

A través de un comunicado, Aminta Pérez manifestó en esa oportunidad: “Mi hijo fue traicionado como lo fue Jesucristo, entregó su vida por un pueblo convaleciente clamando acciones contundentes para que la justicia llegue a donde tiene que llegar”.

“Aún hasta en ese momento final (mi hijo) siempre se mantuvo de pie y firme a los valores y principios que lo definían, apolítico totalmente y vaticinando tal cual lo que sucede actualmente”, agregó refiriéndose a la división entre las fuerzas opositoras.

Con anterioridad, también dijo: “El chavismo castrista ha transformado en zombies a la población venezolana tal cual como sucede en Cuba, con sus intenciones de arrastrar con su comunismo socialista populista al continente”.