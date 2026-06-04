Marco Rubio responde a María Elvira Salazar: «EE.UU. no permitirá que el régimen cubano se beneficie de recursos estadounidenses»

El Secretario de Estado Marco Rubio respondió este miércoles con contundencia a la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar durante una audiencia en el Congreso: Estados Unidos no permitirá que el régimen de Castro se beneficie de recursos estadounidenses, y el futuro de Cuba no puede construirse sobre el mismo sistema que ha oprimido al pueblo cubano durante casi siete décadas.
Salazar presionó a Rubio sobre si el modelo de transición aplicado en Venezuela podía replicarse en Cuba, preguntando si era posible encontrar un «Del C número dos» cubano —en referencia a la estrategia de negociar con figuras del régimen de Maduro para facilitar un cambio político.
Rubio fue directo: «No vamos a permitirles beneficiarse del juego que han estado jugando, en el que roban dinero al pueblo cubano en beneficio de ese conglomerado a expensas de la gente de Cuba».
El secretario de Estado confirmó que Washington ha mantenido compromisos diplomáticos con La Habana de forma consistente y por múltiples razones a lo largo del tiempo, y reveló que el Comando Sur visitó recientemente la línea de la valla en Guantánamo.
Sobre la posibilidad de una transición negociada, Rubio señaló que existen tecnócratas dentro del aparato cubano con quienes se podría trabajar, pero admitió no poder identificar a un individuo singular de confianza para liderar ese proceso: «No diría que hemos identificado a una persona específica que pueda desempeñar ese papel. Creo que hay personas claramente dentro del ámbito tecnocrático del gobierno que podrían jugar algún papel en todo esto».
Rubio mencionó los modelos de transición de la República Checa y Polonia, que preservaron ciertas instituciones para garantizar estabilidad, aunque reconoció que Cuba carece de estructuras institucionales comparables.
El secretario también reiteró la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria —alimentos y medicinas— condicionada a su distribución a través de la Iglesia Católica u organizaciones como Samaritan's Purse. «Ahora dicen que la han aceptado, pero están creando impedimentos», afirmó Rubio, subrayando que el régimen se niega a permitir que canales independientes del Estado distribuyan la asistencia.
Salazar preguntó además si Washington enviaba mensajes a la generación más joven del aparato de poder, mencionando a «El Cangrejo» —Raúl Guillermo Rodríguez Castro, coronel del MININT y nieto de Raúl Castro, de unos 41 años— como posible interlocutor.
Rubio respondió que hay individuos dentro del aparato que entienden que lo que tienen no es sostenible, aunque reconoció que muchos carecen del poder suficiente para tomar decisiones.
El intercambio ocurrió el mismo día en que Raúl Castro cumplió 95 años, mientras La Habana amanecía con cacerolazos y protestas contra apagones de hasta 22 horas diarias, en contraste con los actos oficiales del régimen.
El contexto de la audiencia es la política de máxima presión que la administración Trump mantiene sobre Cuba.
En mayo, la Orden Ejecutiva 14404 sancionó a GAESA, el conglomerado militar que controla cerca del 70% de la economía cubana y maneja unos 18,000 millones de dólares en activos, bloqueando sus bienes bajo jurisdicción estadounidense.
Salazar cerró el intercambio con una posición que resume el sentir de la comunidad cubana en el exilio: «En Miami lo hemos sabido durante décadas: no puede haber un futuro democrático para Cuba que deje a la familia Castro en el poder. El pueblo cubano merece libertad, democracia y la oportunidad de elegir su propio futuro».
Preguntas Frecuentes sobre la Política de EE.UU. hacia el Régimen Cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos no permite que el régimen cubano se beneficie de recursos estadounidenses?
Estados Unidos busca evitar que el régimen cubano se beneficie de recursos estadounidenses porque considera que el sistema actual ha oprimido al pueblo cubano durante décadas. El enfoque es garantizar que los recursos destinados a Cuba beneficien directamente a su población y no a las élites del régimen.
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¿Cuál es la posición de Marco Rubio sobre la ayuda humanitaria a Cuba?
Marco Rubio ha sido claro al afirmar que la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares está disponible para el pueblo cubano, pero debe ser distribuida por organizaciones no gubernamentales, como la Iglesia Católica, para evitar que el régimen se apropie de ella.
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¿Existe un modelo de transición política que EE.UU. considere para Cuba?
Marco Rubio mencionó los modelos de transición de la República Checa y Polonia como ejemplos donde se preservaron ciertas instituciones para garantizar la estabilidad. Sin embargo, admite que Cuba carece de estructuras institucionales comparables, lo que complica una transición similar.
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¿Cuál ha sido la reacción del régimen cubano ante la oferta de ayuda de EE.UU.?
El régimen cubano ha rechazado la oferta de ayuda humanitaria de EE.UU., calificándola de «fábula» y «mentira». Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, negó haber recibido una oferta formal y cuestionó las intenciones de EE.UU., sugiriendo que el objetivo es desestabilizar al país.
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