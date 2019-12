Carlucho arremete contra Carlos Otero: "El error fue mío por traerlo"

Publicado el Lunes, 9 Diciembre, 2019 - 09:05 (GMT-4)

El presentador y humorista cubano Carlucho lanzó fuertes acusaciones sobre el presentador cubano Carlos Otero durante la emisión de su programa en vivo El show de Carlucho.

"Ni actitud, ni moral, ni carácter, ni hombría", fueron las primeras palabras que expresó el artista sobre quien fuese su compañero. Seguidamente tachó a Carlos Otero de "cara dura" y bromeó con la idea de que tenía preparada una lancha para planear su regreso a Cojímar, Cuba.

"Eso tiene que regresar, eso se lo tiene que comer el gobierno ese de nuevo. El error fue mío por traerlo, pero yo lo voy a rectificar. Si yo lo traje yo lo devuelvo", comentó Carlucho.

Según el presentador agregó que Carlos Otero lo engañó y aseguró que dentro de muy poco toda la verdad "saldrá a la luz". "Es para ponerlo al lado de Serrano", añadió haciendo alusión al periodista del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana.

Curiosamente, hace unos días Carlucho también protagonizó un polémico episodio similar pero en este caso con el presentador cubano Alexander Otaola.

"Yo no recargo, no voy a Cuba, no mando dinero, pero no le pido a la gente que lo haga", criticó Carlucho haciendo alusión a las campañas publicitarias que constantemente expone Otaola en su programa en vivo Hola-Otaola.

Además, añadió que él no había ido a Cuba en 20 años, algo que Otaola sí había hecho, y le criticó por el comentario que hizo sobre la ayuda recogida para los cubanos en la frontera.

"La única diferencia entre tú y yo y es que tú tienes más fresco el olor de la tierra donde nacimos porque hasta hace unos añitos tú sí tuviste la oportunidad de viajar reiteradas veces a Cuba, de caminar por tu Camagüey natal y de entrevistar a todos los artistas cubanos que siempre han estado identificados con el régimen", dijo Carlucho.