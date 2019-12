Madre de Ariel y Omara Ruiz Urquiola se enfrenta a la policía cuando detuvieron a Oscar Casanella

Publicado el Miércoles, 11 Diciembre, 2019 - 12:42 (GMT-4)

La madre de Ariel Ruiz Urquiola grabó el momento en que la policía cubana llevó a cabo un nuevo arresto arbitrario. En esta ocasión la víctima fue el científico Oscar Casanella, arrestado este martes cuando iba a dirigirse al aeropuerto a recibir al biólogo cubano.

En las imágenes se aprecia cómo Casanella explica a los agentes que iba a acompañar a Isabel a recibir a su hijo, quien llegaba de Alemania. Sin embargo una nueva actuación represiva truncó estos planes.

"Voy a salir del vehículo, pero voy a ir a recibir a mi amigo Ariel Ruiz Urquiola a y acompañar a su mamá", explicó Casanella. Cuando bajó del auto fue detenido y uno de los policías le recordó que ya no iría al aeropuerto.

La progenitora de Omara Ruiz Urquiola preguntó en varias ocasiones cuál era el delito que había cometido el científico. "Cuando ustedes nacieron, yo hacía rato que estaba haciendo revolución. Esto es una injusticia", aseguró mientras los agentes llevaban a cabo el arresto.

"¿Qué delito cometo al ir a buscar a un amigo al aeropuerto y acompañar a la madre?", cuestionó acto seguido el activista. La madre llamó a los policías "abusadores", que se llevaron al detenido en el auto patrulla.

Iliana Hernández, colaboradora de CiberCuba, pudo llegar a casa de Ruiz Urquiola para recibirlo y compartió el momento de su llegada en Facebook.

"Aquí estamos con el corazón de todos los que apoyamos a nuestro amigo, querían que se sintiera solo al llegar a Cuba y no lo consiguieron. Aunque sea una llegó y aquí estamos. Desde ayer dando vueltas para llegar", explicó en el post.

Más tarde Casanella fue puesto en libertad y relató algunos de los detalles del operativo, que calificó de "desproporcionado" y en el que utilizaron dos patrullas, así como varios agentes de civil.

"El policía 01739 me sacó con violencia y me esposó tirándome contra un carro. Luego me empujó dentro de dicho auto, donde me trajeron para mi casa no sin antes decirme que ellos no me iban a dejar ver a Ariel hoy porque no me iban a dejar salir de mi casa", explicó.

"En la cuadra de mi casa había un gran operativo y uno de los agentes de la seguridad, que participó en mi corto secuestro o botella obligatoria con esposas incluidas, me filmó cuando me bajaron del carro esposado", relató en Facebook.

Este martes Omara Ruiz Urquiola ya denunció que la Seguridad del Estado se encontraba en las inmediaciones de la casa de su madre, en La Habana, impidiendo que pudiera salir.

"Los paramilitares tienen cercada mi casa para que mi madre no pueda ir a buscar a mi hermano al aeropuerto. Yo estoy en la finca. Ellos saben exactamente que yo estoy en la finca. Cobardes que son", precisó la exprofesora del ISDI.

Esta actuación policial tuvo lugar el Día Internacional de Los Derechos Humanos. De hecho, varios activistas y opositores cubanos denunciaron en las redes que agentes de la Seguridad del Estado les habían prohibido salir de sus domicilios hasta nuevo aviso.