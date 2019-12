Cuba sancionará a jóvenes que se autolesionen para no cumplir el servicio militar

Publicado el Miércoles, 11 Diciembre, 2019 - 19:46 (GMT-4)

Cuba sancionará a jóvenes que se inflijan autolesiones para no concluir el servicio militar obligatorio, según recoge un número extraordinario de la Gaceta Oficial este miércoles.

En este, aparece el Dictamen No. 459/2019, que proviene de un acuerdo tomado desde noviembre de 2018 en relación a un incremento del número de soldados que pusieron en práctica métodos para ser declarados no aptos por las fuerzas armadas (FAR) mientras cumplían sanciones en la Unidad Disciplinaria Occidental El Globo.

La Gaceta se refiere a la ingestión, por parte de soldados en la referida unidad, de objetos como tornillos, arandelas y cuchillas, de modo que, al practicárseles luego el peritaje de aptitud, se determina la mayoría de las veces que el militar no puede continuar con sus funciones en el ejército, o debe seguir el periodo —el servicio militar varía de 1 a 2 años de duración— con recomendaciones.

Esto, además, impide que sean procesados por la fiscalía militar, o que, en otras ocasiones, resultaran absueltos por un tribunal militar. El Dictamen, explica la Gaceta, tiene entonces el objetivo de “adoptar decisiones tendentes a frenar estos actos”.

También expone que muchos de los internos enfrentan sanciones por delitos militares y, por lo general, las penas que se les imputan son de corta duración. Una vez que estas concluyan, tienen el deber de reincorporarse a las unidades o entidades de las instituciones militares a las que fueron asignados. Pero las autolesiones pueden atentar contra ello.

Ahora, de hacerlo incurrirían en un delito por evasión de las obligaciones del servicio, previsto y sancionado en el artículo 20 de la Ley de los delitos militares. Solo están exentos de la medida los soldados y oficiales que enfrentan condenas por delitos comunes, ya que estos se envían a establecimientos penitenciarios, a la vez que automáticamente causan baja de las instituciones del ejército.

El servicio militar en Cuba es obligatorio y cuenta con el amparo legal de la Constitución de la República, la Ley No. 75 (Ley de la defensa nacional) y el Decreto-Ley No. 224, de octubre de 2001 (Del servicio militar)o.

Las fuerzas armadas cuentan con privilegios en el país más allá de la doctrina de “Guerra de todo el pueblo”, mediante la cual moviliza personas a lo largo de la Isla sin importar la labor que desempeñen en la sociedad.

En el plano económico, el ejército cubano administra varios sectores importantes de la economía como el turismo y el comercio interior, a través del conglomerado de Gaesa. Al mismo, pertenecen grandes empresas como Gaviota y CIMEX, por mencionar algunas.