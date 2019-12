Mariah Carey celebra ser la reina de la Navidad con su tema “All I Want for Christmas is You”

Publicado el Sábado, 14 Diciembre, 2019 - 10:41 (GMT-4)

Al escuchar y tararear el tema “All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey, nadie imagina la triste historia que empujó a su autora a escribir tan alegre y pegadiza canción.

Así lo ha desvelado un mini documental de 11 minutos que preparó Amazon Music para celebrar los 25 años del hit navideño. “Mariah Carey es la Navidad: la historia de All I Want For Christmas is You”, es el nombre del material en el que la artista confiesa que jamás pensó que su tema, compuesto en apenas 15 minutos, alcanzara tal popularidad en el mundo entero.

“Tengo una gran conexión emocional con las navidades, nunca ha sido por los regalos, sino por el sentimiento optimista que se da en estas fechas. Sentí la necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz”, expresó recostada en un sofá y vestida de rojo.

“Estaba expectante de que llegaran pero siempre tuve una familia increíblemente disfuncional que la arruinaba cada año. No mi madre, ella siempre intentaba que todo saliera bien. No teníamos mucho dinero y ella nos envolvía fruta o lo que quiera que se pudiese permitir. Y yo siempre pensaba: ‘cuando sea mayor no voy a dejar que esto pase, voy a hacer que la Navidad sea perfecta cada año”, relató.

La cantante ha contado en ocasiones anteriores que había sufrido el racismo por parte de su propia familia materna, cuando su madre se casó con su padre, afroamericano. Y también lo padeció por algunos vecinos de varios barrios de Nueva York, donde nació, y donde incluso llegaron a envenenar a su perro. Su padre fue además se distanció de la familia tras divorciarse de su madre, cuando la artista tenía solo tres años.