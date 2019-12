El cantante cubano Descemer Bueno: "Milagroso Lázaro, a ti te debo la vida"

Publicado el Martes, 17 Diciembre, 2019 - 12:43 (GMT-4)

Descemer Bueno ha sido uno de los artistas cubanos que se han sumado a la celebración del santo San Lázaro, también conocido en la religión Yoruba como Babalú Ayé.

El cantautor ha compartido en su perfil de Facebook la fotografía de una escultura del santo acompañado de unas palabras en las que cuenta cómo fue que comenzó su devoción hacia él.

Descemer explicó que a él le debe la vida, pues hace 40 años vivió un episodio en el mar en el que estuvo al borde la muerte e inesperadamente fue salvado por un perro, animales que siempre acompaña a la imagen de San Lázaro.

No ad for you

"Milagroso Lázaro a ti te debo la vida. Hace 40 años la corriente marina me llevó tan lejos que pensé que nunca regresaría, pero allí, en lugar de desesperarme, después de ver que mis esfuerzos eran en vano, me viré de espaldas y miré hacia el cielo a esperar mi suerte. Sentí una mordida en el traje de baño y en lugar de ser un pez, era un perro. Recuerdo que la travesía fue larga hasta que sentí gritos de la gente. No tenía vínculos religiosos en aquel entonces pero años después una persona desconocida me dijo: recuerda que tu vida se la debes a San Lázaro por el perro que te salvó", escribió.

La celebración a San Lázaro o Babalú Ayé se conmemora cada 17 de diciembre y sus devotos le brinda ofrendas, peregrinaciones, se cumplen promesas y le regalan sacrificios. Es el santo sanador de la lepra, la viruela, las enfermedades venéreas, de la piel y en general de las pestes y la miseria.