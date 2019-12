Madre de la hija menor de Alexander Delgado asegura que va a pedir la custodia completa de la niña

Publicado el Miércoles, 18 Diciembre, 2019 - 12:59 (GMT-4)

La cubana María Vargas Aventín, la madre de la hija menor del cantante urbano Alexander Delgado, ha recurrido a las redes sociales para mostrar su descontento tras conocer a través de CiberCuba la noticia de que el reguetonero se encuentra de vacaciones en Italia con sus otros dos hijos Kuki y Alexander Jr.

La joven, quien reside en Canadá con la niña llamada Sofía, compartió una captura de pantalla de la publicación de CiberCuba y arremetió contra el artista alegando que está "marginando" a su hija y que sus actos hablan "más mal de él cómo ser humano" que de ella.

Asimismo, aseguró que va a "pedir la custodia completa" de Sofía pues él no se merece pasar "ni un segundo" con su princesa, y dijo que ella sí que se sentía "orgullosa de ella" y que siempre sería para la pequeña "su madre y padre".

No ad for you

"Hola, les pido por favor que nadie me intente quitar el título de buen padre que soy yo. El padre de Sofía Vargas soy yo. La abuela de Sofía Vargas es Marelis. El único hermano que tiene Sofia porque es un bebé y no sabe nada, es Alex. Si este señor piensa que me va a hacer sentir mal marginando a mi hija, pues déjeme decirles que esto habla más mal de él cómo ser humano que de mi. Voy a pedir la custodia completa. No mereces ni un segundo con mi princesa, con mi hermosa hija, con la niña más linda de mi planeta. ¡Yo si estoy orgullosa de ella! Y a mucha honra soy y seré su madre y padre. Sofía mi amor te amo mi muñequita", fueron las palabras íntegras de Vargas.

La existencia de Sofía se destapó en diciembre del año 2017 luego de que la modelo revelase en una entrevista ofrecida a Telemundo que era madre de una pequeña nacida fruto de su romance en Canadá con el líder de Gente de Zona.

Junto a la gran revelación que tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento latino, Vargas presentó una demanda de paternidad que exigía al reguetonero que reconociese a la niña como su hija junto a la petición de una pensión alimentaria y una ayuda económica para la manutención de Sofía.

Semanas más tarde, la joven viajó a Miami con la menor y realizó una prueba de ADN para probar que sus palabras eran verídicas y que la pequeña era hija de Delgado.

Tras conocerse los resultados, el propio artista fue el encargado de dar a conocer que eran positivos y reconoció a la niña como su hija biológica a través de sus redes sociales:

"Acabo de recibir la grata noticia de que Sofía es mi hija biológica. Me entusiasma tener otra niña y me aseguraré de darle el mismo cariño que mis hijos", comentó en su día.

Sin embargo, a pesar de su declaración pública de paternidad, varias han sido las veces que Vargas ha recurrido a sus perfiles públicos para poner entre dicho y cuestionar la falta de atención y el desinterés de Delgado por la niña.