Desgarrador anuncio de Craigslist se vuelve viral: "¿Alguien necesita una abuela en Navidad?"

Rara vez un anuncio en Craigslist ha provocado tal avalancha de reacciones y tal conmoción. Sin lugar a dudas, la petición publicada el pasado 12 de diciembre en esta plataforma ha tocado el corazón y la sensibilidad de millones de usuarios en internet y se ha convertido en noticia nacional.

“Alguien necesita una abuela para Navidad?” se titulaba el anuncio, y precisaba que era en el área de Tulsa, Oklahoma.

“No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Yo cocino y podría cocinar la cena. Incluso llevaría comida y juguetes para los niños! NO TENGO A NADIE Y REALMENTE ME DUELE! Déjame ser parte de tu familia”, fue el desgarrador anuncio publicado por una usuaria de Craigslist que se identificó únicamente como Carrie.

El duro anuncio de Carrie en Craigslist // Foto: Twitter de Carson Carlock

Poco después la mujer eliminó el anuncio, pero un joven de 21 años llamado Carson Carlock había hecho ya captura de pantalla y había publicado el doloroso mensaje en sus redes sociales. Se ha vuelto viral, noticia nacional en todo Estados Unidos.

De hecho, el propio joven Carlock dijo, luego de publicar el anuncio, que él se haría cargo de Carrie en esta Navidad. Poco después del tsunami de respuestas (algunas, increíblemente ofensivas contra la mujer, acusándola de hacerse la víctima), la mujer respondió los mensajes de Carlock, le dijo que ella estaba combatiendo el cáncer, que su única hija vivía en otro país y nunca le hablaba, y estaba en un estado altamente depresivo por pensar que pasaría la Navidad sola.

Carson Carlock ha asegurado a una decena de medios de prensa que le han entrevistado, que estas serán las mejores Navidades de Carrie. Él lo prometía.