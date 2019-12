Censuran videoclip de Orishas con Jacob Forever en los Premios Lucas

Publicado el Lunes, 23 Diciembre, 2019 - 08:09 (GMT-4)

La televisión cubana censuró el vídeoclip del tema Despójame, que fue dirigido por Yotuel Romero y el realizador Daniel Alemán.

Así lo denunció Gabriel Alemán, hermano del codirector del clip, a través de su perfil de Facebook, donde recordó que este trabajo había sido nominado en cuatro categorías de los Premios Lucas.

¿Qué pasó Lucas? ¿Ya no les conviene el vídeo? ¿Decidieron que era el mejor momento para castigarlo?. Este un vídeo que exalta nuestra cultura y raíces. A través de un extraordinario viaje, le ha dado vida a seres imaginarios de nuestra historia, de la fe de muchos cubanos", escribió en el post.

No ad for you

De esta forma hizo referencia al alto contenido religioso que incluye el vídeo, en el que aparecen los cantantes Yotuel Romero, Roldán González, Ruzzo (Hiram Riverí Medina) y Jacob Forever. De hecho, los cuatro artistas cubanos protagonizan una divertida actuación en la que la religión yoruba y la devoción a sus santos se convierten en el tema principal.

"Orishas, quien ha sabido defender la cubanía desde cualquier rincón del mundo, donde "Cuba Isla Bella" fue un himno de este país; de pronto, incoherentemente, "Despójame" es censurada. Algo a lo que yo llamaría: el cachumbambé ideológico. ¡Qué vergüenza!", lamentó Alemán.

En este sentido reveló que en los últimos días Daniel fue invitado al programa 23 y M junto a los otros directores más nominados para hablar sobre sus trabajos.

"Misteriosamente dos horas antes de la entrevista le avisaron que se había cancelado, lo cual no fue cierto debido a que los otros directores hicieron el programa. Desde ese momento sentí algo raro en el ambiente", aseguró en el post.

"No tienen idea de cuánto cuesta hacer una obra de arte así, cuánto sacrificio y cuantas horas de vida. Quisiera vivir con menos odio, pero no voy a ser complaciente. Que el peso de su conciencia no les permita levantarse de la cama. ¿Dónde está el perdón y el alivio?. Hoy me toca despojarme", concluyó.

En 2018, también hubo polémica después de que Orlando Cruzata, director de los Premios Lucas, sugirió en la televisión cubana que el tema La moto debía censurarse porque salían niños bailando reguetón.