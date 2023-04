Suspenden a conductora de los Lucas por chiste sobre votaciones en Cuba

La rapera cubana Jennifer Heidy, más conocida como Malaka, declaró que fue suspendida del programa televisivo Lucas después de publicar en redes sociales un chiste sobre las votaciones en Cuba.

Malaka, expresentadora del programa que promueve la creación del videoclip cubano, fue informada en un mensaje de Whatsapp de la decisión, luego de varias polémicas por sus pronunciamientos en redes sociales sobre el régimen cubano.

En un video publicado este lunes en su canal de YouTube Malaka Mami, la artista explicó que un tuit fue el detonante por el cual decidieron sacarla del programa.

"Estamos celebrando un año más sin Votar… la basura", escribió Malaka como referencia al hecho de que ella y su pareja no votarían en las elecciones.

El director del programa Lucas, Orlando Cruzata, le envió un mensaje de Whatsapp anunciándole que ya no sería parte del espacio televisivo por esa publicación, sin ofrecer más detalles al respecto y sin comunicarlo oficialmente, según narró la propia cantante en su video.

"Por un lado sé que es algo que voy a extrañar porque me encantaba estar en ese programa, pero por otro lado me siento un poco aliviada", añadió, luego de revelar que quedó sorprendida por la decisión arbitraria a raíz de su chiste.

La noticia, además, le llegó mientras rodaba un videoclip suyo y fue seguida de otro mensaje del productor donde confirmaba el despido.

“Soy una persona que siento que, si no digo lo que me está pasando, como que siento que me consume por dentro, como si fuera un cáncer en mí”, expresó. De igual modo, aseguró que la mayoría de las personas que trabajaban en el ámbito artístico, pensaban de manera semejante a ella sobre la realidad del país.

Malaka, cuyo discurso en redes sociales ha generado polémica, había sido señalada con anterioridad por sus alusiones a la dictadura cubana.

Malaka Mami explicó también en su canal de Youtube que antes de su paso por Lucas siempre había dicho lo que pensaba, intentando ser respetuosa y cuidadosa en sus opiniones.

En diciembre, el vocero oficialista Pedro Jorge Velázquez, quien se hace llamar "El Necio" en sus redes sociales, tuiteó que la rapera había recibido muchas nominaciones y premios en la última edición de los Lucas incluso luego de haber repetido que Cuba es una dictadura.

A raíz de ese tuit, contó, recibió una serie de comentarios parecido al del Necio, donde la llamaban “contrarrevolucionaria” y posteriormente, en el espacio La pupila asombrada nombraron su cuenta como una de las que promovía el terrorismo contra Cuba.

Malaka presenta "un discurso más polémico, una imagen más atrevida" en el género urbano, de acuerdo con una entrevista realizada por el medio OnCuba.

Su carrera inició en plena pandemia y ya obtuvo un premio Lucas al Mejor Video de Música Urbana, en su más reciente edición.

Años atrás, el reguetonero cubano Yomil arremetió contra el programa de la televisión Lucas y su director OIrlando Cruzata, al afirmar que participaban de lo que catalogó como "censura a conveniencia".

En varias ediciones dejaron de admitir videoclips dedicados a la comunidad LGBTI+ en la isla y otros, incluso, dirigidos por Yotuel Romero y el realizador Daniel Alemán.