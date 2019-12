Evo Morales: "Llegué a la presidencia por la patria y no por la plata"

Publicado el Miércoles, 25 Diciembre, 2019 - 06:58 (GMT-4)

Evo Morales repasó durante una entrevista con EFE el clima político de Bolivia y aseguró que su vuelta al país andino es "cuestión de tiempo".

"Hay tantas propuestas y tantas rutas para ver oportunamente por dónde volvemos", dijo este martes desde Buenos Aires, donde llegó el pasado 12 de diciembre desde Cuba.

En este sentido pidió que las futuras elecciones de su país deben ser "justas y libres" y apuntó que para ello tienen que dejar de haber "presos políticos". "No puede haber elecciones sin democracia", afirmó al citado medio.

El exmandatario, que tiene pendiente una orden de detención en su país que no se hará efectiva en Argentina por haber pedido refugio político, indicó que "nunca" lo van a acusar de corrupción. "¿De qué me acusa este Gobierno de facto? De terrorismo, de sedición, que son temas políticos, nunca me van a acusar de corrupción. Yo llegué a la Presidencia por la patria y no por la plata", afirmó.

Además dijo que la orden de arresto es "totalmente ilegal e inconstitucional" y reiteró que sigue siendo el presidente del país, ya que su renuncia "no ha sido tratada, ni rechazada ni aprobada" en la Asamblea Legislativa y una ley le proclamó presidente hasta 2020.

De hecho el pasado 19 de diciembre, declaró en su cuenta de Twitter que seguía siendo presidente constitucional de Bolivia.

"La Ley 651 del 20 de enero de 2015, me proclama como Presidente Constitucional hasta el 22 de enero de 2020. Esta norma no fue abrogada, anulada y menos declarada inconstitucional, por lo que cualquier acto del gobierno de facto de Áñez, Camacho y Mesa es ilegal", escribió.

"¿Qué pasaba si no renunciaba, me mataban?"

El exdirigente volvió a negar que hubo fraude en los comicios del pasado 20 de octubre, a pesar de que recientemente una electoral de la Unión Europea constató las irregularidades.

"¿Qué pasaba si no renunciaba, me mataban?", cuestionó. "Si ese voto se lo entregamos al opositor, igual ganamos en primera vuelta. Que nos digan dónde ha habido fraude", explicó.

"Y ahora, (con) semejante genocidio (la Defensoría del Pueblo de Bolivia asegura que las muertes violentas, muchas por disparos en operativos militares y policiales, alcanzan las 35 desde las fallidas elecciones del 20 de octubre) no hay investigados. ¿Cómo se entiende esto? Si algo no he hecho yo ha sido usar a la policía ni las Fuerzas Armadas contra el pueblo", agregó.

También insistió en que Estados Unidos está detrás de su salida del poder y apuntó que Washington "no perdonó" que el desarrollo de la industria del litio boliviana estuviera fuera de su influencia.

"Decir 'fuera Jeanine' ya es sedición y proceso. Comunicarse con Evo ya es sedición, proceso y allanamiento. Levantar la voz a cualquier ministro ya es sedición. Alguna gente experta dice que este Gobierno de Añez, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa es peor que la dictadura militar", lamentó.