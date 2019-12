Orishas reacciona a censura del videoclip de "Despójame" en los Premios Lucas

Publicado el Jueves, 26 Diciembre, 2019 - 21:23 (GMT-4)

El grupo musical cubano Orishas ha reaccionado a través de su cuenta de Instagram a la censura de su videoclip Despójame, junto a Jacob Forever, en la reciente gala de premiaciones de los Premios Lucas, en los que estuvo nominado en cuatro categorías.

"Premios Lucas, el pueblo es nuestro mayor PREMIO. Felices fiestas", se lee en la cuenta de Instagram de los artistas, junto a una imagen del premio boca abajo y tachada con una cruz roja.

El post generó rápidamente muchos comentarios en apoyo a la agrupación cubana, integrada por Roldán González, Yotuel Romero e Hiram River, conocido como el Ruzzo.

"De verdad que es increíble, no sorprende, porque todavía no he logrado entender que parámetros se miden en esos premios, en mi modesta opinión son basura y ustedes son más grande que todo eso. Cuba los ama", "Unos premios no marcan una trayectoria de 20 años llenos de éxitos", "Esos premios no están a su nivel, de hecho no le importan a nadie", son algunos de los comentarios de los seguidores.

La noticia de la censura la dio el realizador Gabriel Alemán, hermano del codirector del clip Daniel Alemán, a través de su cuenta de Facebook, en un mensaje en el que también reveló que la entrevista de su hermano en el programa 23 y M por ser uno de los directores más nominados también fue cancelada.

El videoclip no tiene ninguna imagen subida de tono o vulgar, por lo que la censura que le ha dado la televisión cubana podría responder a las declaraciones que ha hecho recientemente Yotuel Romero acerca de la represión y falta de libertades que sufre el pueblo cubano.

Hace apenas unos días, el cantante y productor dijo en una entrevista que es en Cuba donde más racismo ha sufrido, y reiteró su desaprobación hacia las políticas del gobierno de la Isla.