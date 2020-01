Letra del Año 2020 para Cuba aconseja disminuir el consumo de la carne de cerdo

Publicado el Miércoles, 1 Enero, 2020 - 21:16 (GMT-4)

El grupo de Sacerdotes Mayores de Ifá de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer la tan esperada Letra del Año 2020. Como cada año, la ceremonia comenzó este 31 de diciembre y a primera hora de esta mañana se reveló un adelanto.

Los practicantes de esta religión esperan con ansias las predicciones, prohibiciones y consejos que se publican en este documento para prepararse mejor para el año que comienza, aunque muchas personas en Cuba siguen y respetan la Letra del Año a pesar de no ser practicantes.

Como ya se había revelado, la deidad que gobierna este 2020 es Oshun, una de las más seguidas y populares en la Isla y que se sincretiza con la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, que une a devotos y laicos.

Oshun, que gobernará acompañada de Obatalá, es la reina de la fertilidad, el amor, la sexualidad y los ríos. También se acude a ella por asuntos relacionados con las finanzas y la familia. Sus colores son el amarillo, dorado y bronce.

Las predicciones de este año desaconsejan el consumo en exceso de la carne de cerdo y el uso de prendas de vestir de color rojo y que tengan en ellas cualquier especie de mono.

También hacen énfasis en enfermedades relacionadas con el sistema reproductor, como la impotencia a edades tempranas debido a problemas de próstata y fármacos para aumentar la virilidad.

Anuncian, además, un incremento de las enfermedades de transmisión sexual y las provocadas por la ingesta de alcohol.

"No comer Okra (quimbombó) para evitar la humillación y la decepción", y "no comer Akra (pastel de frijoles) para evitar la mala suerte", son los tabúes que rigen este año.

Asimismo, se aconseja no mentir, no robar y no ser infiel a la pareja para no desatar la ira de los Orishas y evitar la vergüenza y la mala suerte, y no pagar el bien con el mal "para evitar el desastre lento que calaría en nuestras vidas dolorosamente".

Para concluir, los sacerdotes sugieren enterrar a los muertos, pues es el "momento de establecer nuevos patrones, tanto de conducta como de actuación, es el momento de desterrar de nuestras vidas todo aquello que es caduco".

Los rituales para lanzar la Letra del Año, ceremonia religiosa más importante de Osha Ifá, se celebran desde el siglo XIX. Durante años en Cuba hubo dos lecturas distintas: la de la Asociación Cultural Yoruba y la de la Comisión Miguel Febles Padrón.

En 2015, ambas instituciones decidieron unirse para sacar una sola Letra y en 2016 se publicó la primera unificada.