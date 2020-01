No paran intercambios culturales a pesar de restricciones de Trump

Publicado el Sábado, 4 Enero, 2020 - 16:19 (GMT-4)

Músicos cubanos y norteamericanos realizarán varios conciertos este mes en La Habana, como parte del proyecto de intercambio cultural Getting Funky in Havana, cuyo objetivo es fortalecer los lazos que comparten la capital de Cuba y la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.

Las bandas The Soul Rebels y Tank and the Bangas se unirán al reconocido intérprete Cimafunk y a otros artistas locales, en varios espectáculos que se celebrarán entre el 14 y el 17 de enero, dentro del Festival Internacional de Jazz de La Habana 2020.

Asimismo, músicos juveniles de Nueva Orleans que integran el Trombone Shorty Foundation brindarán su arte a los estudiantes del Conservatorio de Música Amadeo Roldán, de La Habana, quienes reciprocarán su gesto y tocarán para los visitantes.

El programa está organizado por la Cuba Educational Travel y la Fundación Trombone Shorty, con el apoyo de la Fundación Gia Maione Prima y el grupo Horns to Havana, e incluirá además visitas a escuelas y proyectos comunitarios de la Isla.

La presencia de estos músicos norteamericanos en Cuba muestra que el intercambio cultural entre ambos países continúa, pese a las restricciones de viajes impuestas en 2018 por la administración de Donald Trump, que se sumaron al cese de los servicios consulares en su oficina en La Habana, en septiembre de 2017.

En el año que recién concluyó, otros proyectos similares se materializaron con fortuna. Fue el caso de la Orquesta Juvenil Cubano Americana, integrada por 30 estadounidenses y 40 cubanos de entre 18 y 24 años, que ofreció dos conciertos en mayo, uno en La Habana y el otro en Matanzas.

Su actuación dio continuidad a un intercambio que comenzó en 2015, con un viaje a la Isla de la Orquesta de Minnesota, que realizó dos conciertos en La Habana. El proyecto estaba respaldado por el acercamiento entre ambos gobiernos impulsado por Barack Obama, que alentó a artistas estadounidenses a visitar la nación caribeña.

Por otra parte, y aunque las relaciones diplomáticas siguen profundamente deterioradas, datos del Departamento de Estado acopiados por CiberCuba demuestran que en 2019 la entrega de visas a ciudadanos cubanos para intercambios profesionales y visitas familiares por parte del gobierno de Estados Unidos aumentó en un 40 %.

En el período fiscal recién concluido, se otorgaron 10.191 visas de visitantes en las categorías de invitaciones profesionales, intercambios culturales y negocios (B-1) y visitas familiares (B-2), una cifra superior a 2018, cuando se concedieron 6.959.