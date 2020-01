Alexis Valdés ofrece su ayuda a Puerto Rico tras destructivos terremotos

Publicado el Martes, 7 Enero, 2020 - 12:24 (GMT-4)

El popular humorista cubano Alexis Valdés ofreció su apoyo y ayuda a Puerto Rico tras los destructivos terremotos que tuvieron lugar en los últimos días.

"Quiero manifestar mis condolencias y mi apoyo en lo que sea necesario para ayudar a Puerto Rico que en estos días ha sufrido terribles desastres naturales", dijo Valdés en redes sociales.

"Puerto Rico no es solo un país hermoso, es también un pueblo amistoso y generoso que ha sido hospitalario con tantos cubanos y hermanos de otras tierras y que a mí en lo personal me han brindado muchísimo afecto por lo que siempre les quedo en deuda. Ayudemos a nuestros hermanos boricuas. No les dejemos solos ahora que lo necesitan", añadió.

Este lunes tuvo lugar un primer temblor de magnitud 5.8 al sur de Puerto Rico, a una profundidad de 6 kilómetros (casi 4 millas), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En la madrugada de este martes tuvo lugar un segundo sismo de magnitud 6.4, y fue seguido tres horas después por una réplica de 5.8.

Las autoridades locales informaron que un hombre de 73 años murió después de que una pared le cayera encima.

También se ha visto afectada la electricidad y se han reportado daños materiales, como viviendas que se derrumbaron parcialmente o se agrietaron.

El grupo humorístico cubano Los Pichy Boys también manifestaron su apoyo al pueblo boricua. "Fuerza Puerto Rico querido. Estamos con ustedes hermanos", dijeron.

Por el momento, la gobernadora Wanda Vázquez Garced activó medidas de seguridad en la isla y dijo que todas las oficinas del sector público permanecerían cerradas el martes mientras se implementan los planes de emergencia.

Por su parte, el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), José Ortiz, dijo que la planta de energía Central Costa Sur y que la compañía está revisando otras subestaciones en la isla.