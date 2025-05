Otaola responde con duras palabras a Alexis Valdés: "Usted fue..."

Alexander Otaola dedicó este viernes duras palabras al actor y humorista Alexis Valdés, luego de que este lo criticara y ofendiera en un video, a través de su personaje "Cristinito".

Las declaraciones del influencer fueron en su show Hola Ota-Ola en YouTube. No solo descalificó el contenido del sketch de humor de Alexis Valdés, también señaló que sus mensajes tenían un claro tono homofóbico.

"Alexis, cuando tú tienes que repetir todo el tiempo ‘yo soy un artista, yo soy un artista’, lo que estás es tratando de decirle a la gente cómo te tiene que ver. Usted es un anciano prácticamente retirado. Usted fue, usted consiguió, pero usted hoy es un recuerdo", dijo Otaola.

Visiblemente molesto, el presentador criticó con fuerza la obra reciente de Valdés y su desempeño artístico. "Tu obra Huevos es una porquería, todo el que va al teatro lo dice", añadió.

Sobre el video reciente de Cristinito especificó: "Esto que me haces disfrazado, es Alexis, con peluca y espejuelos. Aquí no está tu personaje. Se te va el personaje porque ya estás mayor y no tienes los esfínteres artísticos para retener un personaje".

Otaola hizo énfasis en el carácter homofóbico que detectó en las palabras del personaje Cristinito, quien en el video dice: “Tú estás obsesionado conmigo. Asere, yo no soy tu tipo, yo soy incluso mayor de edad... Para ver una cherna rabiosa voy al acuario”.

Para el influencer, estos comentarios no son solo sátira, sino un ataque frontal y una difamación, disfrazando los insultos con humor.

El video de Valdés se viralizó rápidamente y fue una descarga satírica contra Otaola. Desde su personaje, el actor le lanzó frases como: “Yo soy un artista, un creador, no un creador de contenido”.

El cierre del video incluyó un verso musical cargado de sarcasmo: “La loca de los turbantes nació con el ala rota, y después de ser militante, ahora quiere ser patriota”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos apoyan a Valdés por “poner en su lugar” a Otaola. Otros consideran que sus palabras cruzaron la línea y que los ataques personales fueron demasiado lejos.

Otaola sugirió que podría impulsar acciones legales contra Alexis Valdés por las cosas que dice en ese "video humorístico". El cruce entre ambos ha encendido otra vez el debate digital en la comunidad cubana.

