Gobierno de Cuba impide viajar al pintor Yasser Castellanos: "Soy uno más de los regulados"

Publicado el Jueves, 16 Enero, 2020 - 07:49 (GMT-4)

El Gobierno de Cuba impidió este miércoles la salida del país al pintor independiente Yasser Castellanos, quien forma parte del Movimiento San Isidro.

"Ahora soy uno más de los "regulados", esos a quienes el gobierno les prohíbe viajar fuera de Cuba sin otra excusa que su oscura y enferma voluntad", dijo este cubano que fue una de las voces opuestas al polémico Decreto 349 por limitar la libertad de los artistas en la isla.

Castellanos informó de su situación, en la que se encuentran más de 200 ciudadanos, desde el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana.

El artista iba a tomar un vuelo a Argentina, a donde fue invitado junto a su esposa Verónica Vega, quien no pudo ir por problemas de salud.

Según comentó, "la veinteañera que me atendió en la oficina me hablaba con cierta amabilidad, como sacudiéndose la responsabilidad, pero acepta hacer el trabajo".

Para Castellanos la limitación de salir de Cuba es una injusticia con la que "experimentas cierta "liberación" y una confirmación más de la inexistente ética, la bajeza de estos individuos con que lidiamos, sus vidas serán cada vez más miserables. Yo seguiré intentando ser mejor persona", agregó.

Esta práctica de limitar la movilidad de los ciudadanos del régimen cubano es condenada en el nuevo informe de Human Right Watch.

Por su parte, el Gobierno cubano negó en 2019 que en el país se impida el viaje a ciudadanos no afines a la dictadura. “No lo sé, habría que conocer caso por caso", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, a The Associated Press.