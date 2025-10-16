Activista cubano cuenta cómo logró salir del país tras años regulado por el régimen

Vídeos relacionados:

El activista cubano Arián Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, contó este jueves cómo logró salir del país tras pasar varios años “regulado” por la Seguridad del Estado, que le prohibió viajar y le negó el pasaporte como forma de castigo por su activismo.

En septiembre, Tata Poet dejó Cuba para proteger su vida, después de años de persecución y amenazas.

A través de un post en Facebook, el artista y activista agradeció el apoyo recibido y lamentó no haber podido despedirse de muchas personas queridas antes de partir.

CAP

“Discúlpen tanto silencio. Mis ánimos no han sido los mejores. He leído cada comentario y no puedo hacer otra cosa que sentirme muy honrado y querido”, escribió al iniciar su mensaje, donde por primera vez explicó cómo logró salir del país tras una larga batalla con las autoridades.

Según relató, en 2018 había obtenido un permiso de residencia en Italia, pero entre 2020 y 2023 estuvo “regulado” por la Seguridad del Estado, que le prohibió viajar y renovar su pasaporte.

Lo más leído hoy:

“Cada vez que iba a inmigración me decían lo mismo: estás regulado por ser persona de interés”, explicó.

El activista señaló que los oficiales Ariel Arnau Grillet, alias Luisito, y Joel Osmani Argüelles, alias Dennis, fueron quienes impusieron la medida con el fin de chantajearlo y silenciar su activismo.

“En los interrogatorios repetían el mismo discurso: o te callas y te vas, o te metemos preso, pero como estás regulado tampoco te puedes ir”, recordó.

Tata Poet aseguró que perdió su residencia en Italia porque decidió no ceder a las presiones y continuar denunciando abusos, apoyando a familiares de presos políticos y ayudando a personas vulnerables.

“No decidí callarme ni dejar de apoyar a otros hermanos”, dijo.

La restricción de viaje fue levantada gracias a la ayuda de un abogado y a varias reclamaciones ante el Ministerio del Interior.

Tras ello, consiguió tramitar un visado de un año a Italia y actualmente vive en Milán, aunque reconoce que su situación económica es difícil. “Estoy fuera de las garras de esos monstruos”, escribió.

El activista cerró su mensaje con un grito de libertad: “¡Abajo la dictadura, coño! ¡Justicia y libertad para todos los presos políticos!”.

Tata Poet, figura visible del activismo independiente en Cuba, había denunciado en múltiples ocasiones el acoso de la Seguridad del Estado y las represalias por su labor a favor de los derechos humanos.

En 2022 fue detenido tras protestar por la detención de su pareja, la artista Rosmery Almeda Tapia, y en 2023 denunció agresiones físicas y amenazas.

Preguntas frecuentes sobre el caso de Tata Poet y la represión en Cuba