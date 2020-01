Artistas y deportistas cubanos lloran la muerte de Koby Bryant

Publicado el Lunes, 27 Enero, 2020 - 06:28 (GMT-4)

Personalidades del mundo del deporte y la cultura cubana mostraron sus condolencias por la muerte de Kobe Bryant, uno de los jugadores de baloncesto más grandes de todos los tiempos.

El pelotero Yasiel Puig expresó, a través de su perfil de Instagram, la incredulidad al conocer la noticia del fallecimiento del exjugador de Los Lakers. "¡Aún no lo puedo creer! Estoy triste por las noticias. Un héroe de la vida real RIP. Mis condolencias y oraciones a la familia Bryant", escribió.

El mensaje lo acompañó con una imagen en la que aparece posando con el escolta. Ambos en la instantánea lucían la indumentaria de los Dodgers.

No ad for you

El boxeador cubano Erislandy Lara también quiso brindar un pequeño tributo al basquetbolista. "La vida es de pinga, disculpen la palabra pero es la realidad. Solo puedo decir muchas cosa buena para su familia", aseguró en la citada red social.

Yordenis Ugás se sumó a las muestras de condolencia por el trágico suceso y publicó en Twitter una imagen junto a Kobe Bryant durante un acto de los Juegos Olímpicos.

"El deporte perdió a uno de los mejores hombres que lo ha representado. Fue increíble conocerlo en los Juegos Olímpicos. No solo mi jugador de baloncesto favorito, sino uno de mis atletas favoritos por su mentalidad competitiva y ganadora. Nunca vi a nadie que quisiera ganar tanto", afirmó en el tuit.

El reguetonero cubano El Dany también lamentó la muerte del jugador estadounidense y de su hija Gianna Maria Onore Bryant. "Anoche tuve una mala experiencia y aprendí que la vida se puede acabar en cualquier instante. Doy gracias a Jehová, Dios por estar vivo un día más y poder abrazar a mi familia nuevamente. Amo el baloncesto y a este jugador Kobe Bryant", dijo.

"No creo todavía que haya pasado esto, un golpe duro para todos. Paz y mis oraciones para esta hermosa familia, dos ángeles han partido", añadió en Instagram.

Los artistas Randy Malcom, integrante del dúo Gente de Zona, y Yakarta lamentaron lo ocurrido y compartieron palabras de condolencia en sus redes sociales.

El productor Emilio Estefan compartió un emotivo mensaje y señaló que el exjugador hizo del mundo "un lugar mejor".

"Una vida que toca a los demás sigue para siempre. La vida de Kobe es definitivamente una que toca a los demás e hizo del mundo un lugar mejor. Nuestros corazones y oraciones están con toda la familia Bryant y las familias de las otras almas perdidas hoy. Que él, su hija y los demás descansen en paz", escribió.

Por su parte Camila Cabello calificó de "héroe" a la Mamba Negra y lo describió como una fuente de inspiración que le ayudó a seguir adelante en los peores momentos.

"Nunca he sido una gran fanática de los deportes, pero Kobe Bryant fue un héroe para mí y fueron sus palabras y su forma de pensar y vivir lo que me animó en momentos en los que sentía que no podía despegar (...). En mis peores días, pensaba en Kobe y, de repente, podía hacer cosas que no creía que pudiera hacer", explicó.

"Vi cada entrevista, leí cada cita suya, y deseo que supiera cuántas veces me salvó, cuántas veces me ayudó a ver a un campeón en mí mismo que no podría haber visto por mi cuenta", aseguró.