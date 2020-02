Cubana acude con su hija cargada en brazos a sede del Poder Popular para reclamar vivienda

Publicado el Lunes, 3 Febrero, 2020 - 19:08 (GMT-4)

Una mujer refiere que debió presentarse con su hija, cargada en brazos, al Poder Popular del municipio de Los Arabos, Matanzas, con la esperanza de que allí las autoridades territoriales le solucionaran una compleja situación de vivienda.

El caso fue compartido en redes sociales y el post no demoró en recibir cientos de reacciones, comentarios y de veces compartido.

En esta publicación, la mujer pide ayuda de todas las plataformas disponibles para dar a conocer sus adversidades.

“Tengo una situación crítica humanitaria con el tema de la vivienda, me he dirigido en varias ocasiones a los órganos pertinentes tanto nacional como provincial, dichos organismos han dado orientaciones al Poder Popular del municipio de Los Arabos Matanzas al cual pertenezco”, cuenta.

“De dicha entidad, nadie ha venido a visitar mi caso, lo que saben es porque me he dirigido personalmente a verlos. Vivo en una zona rural, me es muy difícil trasladarme al municipio ya que la condición de mi hija no me lo permite, presenta una Distonia Generalizada derivada de una parálisis cerebral infantil”, añade.

Asimismo, denuncia que este 3 de febrero se personó en el lugar con su hija para que los funcionarios vieran el estado de la menor con sus propios ojos. Sin embargo, al llegar a la sede del organismo, no se encontraba ningún responsable dentro que pudiera atenderla, por lo cual no obtuvo tampoco respuestas.

“Llevo 12 años y mi problema de vivienda continúa empeorando necesito mejorar la calidad de vida de mi niña, por favor estoy desesperada necesito cualquier ayuda que me puedan ofrecer con esta situación”, expone.

El tema de la vivienda en Cuba continúa golpeando a la población más común, mientras el régimen continúa proyectando y erigiendo instalaciones hoteleras para atraer mayor cantidad de visitantes extranjeros, especialmente en el polo turístico de Varadero.

La Isla necesita construir 520 mil viviendas y rehabilitar unas 400 mil para satisfacer la demanda nacional, de acuerdo con datos oficiales. Las provincias que presentan mayores dificultades de este tipo son La Habana (185.348), Holguín (115.965) y Santiago de Cuba (101.202).