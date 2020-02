Jennifer Lopez muestra cómo vivió junto a su hija Emme los momentos previos a su actuación en el Super Bowl

Publicado el Martes, 4 Febrero, 2020 - 07:00 (GMT-4)

La actuación que protagonizaron Jennifer Lopez y Shakira en el descanso del Super Bowl sigue dando que hablar. Las dos artistas hicieron historia con su espectacular show que será recordado como uno de los mejores, más latinos y poderosos.

A través de las redes sociales, tanto la neoyorquina como la barranquillera han estado compartiendo algunos momentos de su espectáculo y por esa vía, JLo ha mostrado algunas imágenes inéditas de cómo vivieron ella y su hija Emme los momentos previos a su aparición sobre el escenario del Hard Rock de Miami.

Y es que su hija Emme, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, fue una de las grandes sorpresas de la noche. La pequeña interpretó una versión lenta de Let's get loud y después Born in the USA, de Bruce Springsteen, robándose los corazones de la gran parte del público que se han rendido ante la joven, que a su corta edad ha demostrado que es toda una estrella dispuesta a seguir los pasos de sus padres.

"Estos momentos fueron grabados unos minutos antes de salir al escenario la pasada noche. Quiero a todas mis chicas, las pequeñas que estuvieron en el escenario conmigo ante el mundo enseñando como usar sus voces y como estar orgulloso de todo lo que hacen", escribía la Diva del Bronx junto a estas tiernas escenas en Instagram que reflejan la adrenalina y emoción que vivieron antes de demostrar todo su potencial ante el mundo entero.

Jennifer Lopez y Shakira desplegaron todas sus armas y habilidades en los 14 minutos que duró su show. Además de contar con la actuación de Emme, estuvieron acompañadas por los reguetoneros J Balvin y Bad Bunny, que le pusieron la nota reguetonera a la noche.

Aquí, la actuación completa: