Pelosi explica por qué rompió la copia del discurso de Trump

Publicado el Miércoles, 5 Febrero, 2020 - 15:21 (GMT-4)

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el miércoles que no tenía planeado romper una copia del discurso sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump, pero que decidió hacerlo porque no pudo encontrar una página en "que no mintiera".

Pelosi rompió una copia del discurso que dio Trump el martes por la noche, segundos después de que el republicano terminó su alocución. La líder demócrata fue ovacionada de pie por los legisladores de su partido en una reunión el miércoles, según personas de la oposición presentes en el lugar.

"Anoche vimos al presidente de Estados Unidos destrozar la verdad frente a nosotros. Romper la verdad", dijo Pelosi, según un asistente a la reunión a puerta cerrada que tomó notas de sus palabras.

Pelosi dijo que Trump mintió al afirmar que protegería la cobertura de un seguro de salud para pacientes con preexistencias, ya que su administración respalda una demanda que busca revocar una ley que protege a esos pacientes.

"Traté de encontrar una página que no contuviera una mentira", dijo Pelosi, según el asistente a la reunión que habló bajo condición de anonimato.

"Está vendiendo una lista de productos como un vendedor de aceite de serpiente. No podemos dejar que esto (...) siga. Entonces (...) comencé a apilar mis papeles de una manera que pudieran romperse", habría dicho Pelosi en la reunión según la fuente.

Pelosi habría dicho además a sus correligionarios que el hecho de que el presidente no le diera la mano antes del discurso no influyó en la decisión de romper el documento.

(Editado en español por Rodrigo Charme)