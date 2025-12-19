México envía a Cuba dos buques con 80,000 barriles de combustible

Vídeos relacionados:

Luego de que Estados Unidos confiscara un cargamento de petróleo venezolano rumbo a Cuba, dos buques procedentes de México llegarán a la isla con un total de 80.000 barriles de combustible para intentar aliviar su profunda crisis energética.

Datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) facilitados a la agencia EFE indican que las naves, el Ocean Mariner y el Eugenia Gas, ambas con bandera de Liberia, partieron del complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el sur de México.

El informe señala que el Eugenia Gas ya se encuentra rodeando la isla por la costa norte con destino al puerto de Moa, en el oriente cubano, mientras el Ocean Mariner continúa cargando en las mismas instalaciones, de acuerdo con el seguimiento marítimo de la entidad estadounidense.

Los 80.000 barriles enviados apenas cubrirán un día del consumo energético de la isla, que necesita alrededor de 110.000 barriles diarios para sostener su demanda eléctrica.

De ese total, solo 40.000 barriles provienen de la producción interna, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El 60 % del combustible que consume el país es importado, y el 65 % se destina a alimentar las termoeléctricas, muchas de ellas en estado crítico o fuera de servicio.

Lo más leído hoy:

Las autoridades han reconocido que no existe combustible suficiente para sostener la generación continua, mientras el régimen intenta paliar la crisis con importaciones irregulares procedentes de sus aliados políticos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha triplicado los envíos de petróleo y derivados a Cuba en los últimos seis meses, según una investigación del portal Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Entre mayo y agosto de 2025, Pemex envió 58 cargamentos de hidrocarburos a la isla por un valor total de 3.002 millones de dólares, tres veces más que durante los dos últimos años de Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno de Sheinbaum ha enmarcado los envíos como “ayuda humanitaria”, pero analistas y la oposición mexicana denuncian que se trata de subsidios políticos al régimen cubano, que intercambia el petróleo por servicios médicos y asesoría en seguridad.

El pasado martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo petrolero total contra Venezuela e interceptó un buque cargado que se dirigía a Cuba.