Trump anuncia los “Juegos Patriotas” y la oposición los compara con “Los Juegos del Hambre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves una nueva iniciativa nacional: los “Juegos Patriotas”, una competición deportiva entre jóvenes de todos los estados del país que formará parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense en 2026.

El evento, previsto para el próximo otoño, se desarrollará durante cuatro días y contará con “los mejores atletas de secundaria”, un joven y una joven por cada estado y territorio, según explicó el mandatario en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Trump calificó la cita como “un evento atlético sin precedentes” y adelantó que será televisada y supervisada por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy.

Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de polémica. En su mensaje, el presidente reiteró su postura contra la participación de personas transgénero en competiciones femeninas: “Os garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”, afirmó.

Sus declaraciones provocaron una oleada de críticas por parte de la oposición demócrata, que comparó los “Juegos Patriotas” con la saga cinematográfica “Los Juegos del Hambre”, donde un régimen autoritario obliga a jóvenes a enfrentarse entre sí por supervivencia.

La cuenta oficial del Partido Demócrata en X (antes Twitter) publicó un fragmento de la película, evocando la escena en que los distritos de Panem ofrecen como tributo a un joven y una joven para luchar hasta la muerte.

El mandatario también aprovechó su mensaje para reiterar otro de sus proyectos simbólicos: la construcción de un Arco del Triunfo en Washington D.C. “Somos el único gran país sin un Arco del Triunfo. Tendremos uno hermoso, como el de París”, aseguró Trump.

Con esta propuesta, el presidente busca reforzar el orgullo nacional y su imagen de liderazgo de cara al aniversario fundacional de Estados Unidos.