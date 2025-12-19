Trump declara feriados federales el 24 y 26 de diciembre en Estados Unidos.

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este jueves una orden ejecutiva que declara los días 24 y 26 de diciembre como feriados federales en todo el país, ampliando así el tradicional descanso navideño para los empleados públicos.

Con la medida, las agencias federales permanecerán cerradas desde el miércoles 24 hasta el viernes 26 de diciembre, ya que el día 25 (Navidad) ya está reconocido oficialmente como feriado nacional.

No obstante, el documento firmado por el mandatario aclara que los jefes de agencias podrán determinar qué oficinas o instalaciones deben permanecer abiertas, y qué empleados deberán presentarse a trabajar en esas fechas.

“Algunos servicios esenciales deben mantenerse activos, pero la mayoría de los empleados federales podrán disfrutar de un merecido descanso en familia durante la Navidad”, señaló Trump en el comunicado difundido por la Casa Blanca.

Durante su primer mandato, el presidente ya había designado la víspera de Navidad como feriado federal en 2019 y 2020.

En 2014, el entonces presidente Barack Obama hizo lo mismo con el 26 de diciembre, que cayó en viernes ese año.

En mayo, Trump también declaró días feriados nacionales el 8 y 11 de mayo para conmemorar las victorias aliadas en la Segunda y Primera Guerra Mundial, respectivamente.

Aunque el 11 de noviembre ya se celebra como el Día de los Veteranos (Veterans Day), la Casa Blanca aclaró que la proclamación tuvo un carácter conmemorativo adicional, sin cambiar el nombre oficial de la fecha.

Con las dos nuevas jornadas festivas, el año 2025 contará con 13 feriados federales, incluyendo Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr. (y la Inauguración Presidencial), Día de los Presidentes, Memorial Day, Juneteenth, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Columbus Day, Día de los Veteranos, Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad y el 26 de diciembre.

Para convertir un feriado temporal en festivo permanente, el Congreso debe aprobar la legislación correspondiente y el presidente firmarla.

El último feriado oficial añadido al calendario fue Juneteenth, en 2021, durante la administración de Joe Biden.