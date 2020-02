Yotuel a diplomática cubana: Si estamos igual que antes del 59 de que sirvió la Revolución

Publicado el Miércoles, 5 Febrero, 2020 - 07:45 (GMT-4)

El cantante Yotuel Romero preguntó a una diplomática para qué ha servido la revolución, si todos los cubanos son pobres.

La pregunta del cantante está contenida en su respuesta en, Instagram, a la funcionaria cubana Johana Tablada, quien aseguró que en Cuba no "hay hambre ni miseria", en referencia al tema Ojalá pase, interpretado por el grupo Orishas.

El músico cubano le preguntó a la funcionara del Minrex que "si estamos igual que antes del 59, de que sirvió la Revolución".

El texto, que Yotuel acompañó con una foto de La Habana que no aparecen en las guías turísticas, le sirvió también para defenderse de las acusaciones hechas por la diplomática de que vendió sus principios.

"No están a la venta y gracias a Dios en el mundo exterior, ese que no quieren ver, nadie me los decomisa ni me los expropian", aseguró el cantante.

Por su parte, la española Beatriz Luengo apoyó en la publicación y mencionó que lo que necesita el pueblo cubano es dignidad. El texto se centró en las malas condiciones higiénicas y sanitarias que deben enfrentar muchos cubanos ante la incapacidad del Gobierno de recoger la basura de calles y vecindarios.

Respuesta de Beatriz Luengo / Foto: Captura de pantalla de Instagram

"Luego les obligan a fumigar dentro de las casas porque sino hasta pueden ir presos por propagación de epidemia", dijo quien es también su esposa.

El intercambio de mensajes ocurre tras la publicación de un artículo en el diario oficialista Granma, en el que Johana Tablada afirmó que “la cancioncita” no le gusta, “no solo por lo que dice, sino por todo lo que deliberadamente omite”.