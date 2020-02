Cuando las estadísticas mienten: en Cuba no hay 7.1 millones de usuarios de Internet

Publicado el Jueves, 6 Febrero, 2020 - 15:38 (GMT-4)

Recientemente varios medios oficialistas (CubaSi, Cubadebate) y hasta el gobernante de Cuba, Miguel Diaz-Canel, han salido a publicar a bombo y platillo la increíble historia de que en Cuba acceden a Internet 7.1 millones de cubanos en enero de 2020.

Si, usted ha leído correctamente, repito, más de siete millones de cubanos se conectan a Internet en la isla, o sea el 63% de todos los habitantes de la isla, incluidos niños y ancianos.

Esta noticia debería tener premio al fake del año, pero se ha escrito en febrero, por lo que quedan 10 meses en los que Cubadebate puede superarse.

Vamos a poner en contexto este reporte, Cuba tiene una población de 11,48 millones de personas, de las cuales el aproximadamente el 69% tiene entre 15 y 64 años, o sea 7.9 millones. La realidad es que las personas que utilizan activamente Internet están en ese rango de edad, lo que significa que aproximadamente el 90% de los cubanos con edad de acceder a Internet lo estarían haciendo. O sea 9 de cada 10 cubanos entre 15 y 64 años tendría acceso a Internet en Cuba.

Población con acceso a Internet (según la ITU) y lineas móviles (ETECSA)

Otra forma de poner en contexto estas cifras es comparar el porcentaje de población de cada país que accede a Internet de varios países del área. En la siguiente tabla vemos la comparativa de Cuba con países del entorno con niveles de penetración similares a los reportados por Cuba:

Porcentaje de la población con Internet

Cuba tendría un nivel de acceso Internet similar a países como Colombia o México y superaría a países como Jamaica, El Salvador o República Dominicana.

Pero lo más interesante de la historia lo dejamos para el final.

¿Cual es la fuente real de estos datos?

Según los medios oficialistas cubanos se trata de un reporte llamado “Digital 2020” el cual según estos medios “elabora desde hace nueve años la agencia creativa especializada en social media We Are Social de conjunto con Hootsuite” .

Para ser más exactos, dichos reportes son publicado en la web DataReportal y de acuerdo a dicha web son producidos por Simon Kemp y el equipo de Kepios con el apoyo amable y generoso de varios socios incluyendo Hootsuite y We Are Social según se ve claramente en su sección About:

“All of our reports are produced by Simon Kemp and the team at Kepios, with the kind and generous support of various partners, including Hootsuite and We Are Social.”

Pero adicionalmente plantean en dicha sección:

“We source almost all of the data we include in our reports directly from trusted third parties, all of whom we've cited in the footnotes of each slide, as well as in the 'sources' section at the end of some of our reports. Please visit the relevant data partner's website for full details of their data collection and processing methodologies.”

Cuba Digital 2020 (fuentes de datos al fondo de a imagen)

Los medios oficialistas cubanos omitieron el paso de “visitar los proveedores de datos relevantes para ver sus metodologías de recolección y procesamiento de datos”. De haberlo hecho hubieran encontrado que los datos de acceso a Internet se obtienen de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) entre otras fuentes.

En la web de la ITU, se encuentra disponible para descarga un archivo Excel llamado “Percentage of Individuals using the Internet​” en el que se pueden obtener los datos de acceso a internet de Cuba.

¿Pero de dónde saca los datos la ITU?

En el propio documento, en formato Excel, se ve que los datos han sido suministrado por:

Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (de Cuba)

ONE (de Cuba)

Oficina Nacional de Estadisticas e Informacion (de Cuba)

O sea que la fuente de dichos datos es Cuba, este cacareado reporte “internacional” solo réplica datos oficiales publicados por Cuba.

¿Lo sabían los que realizaron los artículos en los medios oficialistas o simplemente decidieron ignorarlo? Es muy interesante que cuando un medio internacional publica algo favorable al discurso oficial los medios oficialistas salen a replicarlo enérgicamente, pero cuando va en dirección contraria, lo atacan con idéntico fervor.

Es curioso que en los años 2000 y 2001 el dato reportado tenía una anotación que decía: “Refers only to users with access to the international network”, en años posteriores esto fue eliminado, y el comentario cambió a: “Incl. users of the international network and also those having access only to the Cuban network”. En la estadística que suministra Cuba a la ITU se comenzaron a incluir datos de personas que solo tienen acceso a la red cubana (INTRANET), sin acceso real a internet.

Esta ha sido, en los últimos años, una maniobra típica de Cuba, maquillar los resultados estadísticos de diferentes sectores socioeconómicos, que luego son presentados a organismo internacionales y medios de comunicación.

Un vistazo al manejo de cifras en la prensa oficialista, revela que los datos en porcentaje opacan siempre a las cifras reales de producción, productividad y salarios, por citar solo tres ejemplos.

El medio oficialista CubaSi decía recientemente: “Al cierre de 2019, ETECSA anunciaba que ya habían 3,7 millones de líneas móviles con acceso a datos, en apenas un año de abierto el servicio.” O sea que de los supuestos 7,1 millones de cubanos con acceso a internet, 3.7 lo hacen desde su celular, quedarían 3.4 millones de cubanos que lo harían desde ordenadores de sobremesas o portátiles (laptops). Para poco más de medio millón de computadoras conectadas en red que cuenta el país (según la ONEI), da una media de 6 usuarios accediendo a Internet desde cada computadora aproximadamente.

Ya sabemos por la propia estadística reportada por Cuba, que se han tomado en cuenta usuarios que no tienen acceso real a Internet y acceden a lo que llaman “Red CUBA”

Esos 3.4 millones de usuarios de Internet son falsos en su mayoría. Es fácil inflar las estadísticas si se computa que todos los niños de edad escolar, que van a una escuela donde existe al menos un ordenador con acceso a Internet (libre o limitado a Cuba). Según la propia ONEI: "La cifra incluye a todos los educandos cursando estudios en las escuelas y universidades que posean una conexión a la INTERNET."

Ahora vamos a concentrarnos en los usuarios de Internet móvil, 3.7 millones de cubanos accedieron durante el 2019 a Internet desde su celular. Asumiendo que sea verdad esta cifra, la estadística no muestra si se conectan regularmente o solo puntualmente en algún momento del año. Un estimado realizado por CiberCuba, de acuerdo a patrones de navegación de nuestros usuarios, indica que solo de 1.5 a 2.0 millones de usuarios se conectan regularmente mes a mes desde un celular a Internet.

Si hay algo de verdad en esta historia es que gracias al exilio muchos cubanos de la isla acceden a Internet cada día.

¿Cual es la cifra real de acceso a Internet? Solo ETECSA y el gobierno de Cuba lo sabe, pero hemos demostrado que este reporte de conectividad esta exagerado desde todo punto de vista. Esperemos que algún día Cuba se digne a publicar las estadísticas reales de este y otros aspectos de la realidad cubana.

Todos sabemos gracias a quien ocurre en gran medida ese acceso. Millones de cubanos que se conectan diariamente desde su móvil a Internet lo hacen gracias a la generosidad del exilio cubano, gracias a los cientos de miles de cubanos que desde todo el mundo envían recargas a sus parientes y amigos de la isla.

Incluso, muchos de los que compran tarjetas Nauta o de saldo en la propia isla, lo hacen con dinero enviado en remesas desde el exterior. Para todos es conocido que el gobierno paga en CUP, pero cobra en CUC o divisas el acceso a Internet, alimentos y bienes de servicio en tiendas que solo aceptan divisas extranjeras.

Si hay algo de verdad en esta historia es que gracias al exilio muchos cubanos de la isla acceden a Internet cada día.