Palacio vs. Patio: la "Guerra de los Jugos" ya tiene vencedor

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 18:42 (GMT-4)

En la guerra de palacios contra patios, ha terminado por imponerse el linaje real. Un juez federal acaba de determinar en Miami que un negocio de Hialeah llamado “El Patio de los Jugos” no podrá seguir llamándose de esa forma, y deberá indemnizar a aquel de cuyo nombre solo le diferencian tres letras.

En noviembre último “El Palacio de los Jugos”, un histórico negocio de Miami, presentó una demanda contra “El Patio de los Jugos”, otro restaurant de exuberante comida cubana que, además de tener un nombre evidentemente similar, exhibía un toldo amarillo y rojo como el de su icónico rival.

Según fundamentaba la demanda, el parecido físico y en sonido y pronunciación, incitaban la confusión de los clientes que incluso llegaban a pensar que se trataba de una filial de “El Palacio”. Yoel Hernández, propietario de “El Patio”, no estaba de acuerdo: “Patio es patio, y palacio es palacio”, insistía. Su negocio tenía poco más de un año de inaugurado.

Su argumento no convenció al juez federal Paul C. Huck, quien al emitir su fallo esta semana indicó que no solo los diferenciaba la palabra “patio”, sino que entre patio y palacio solo mediaban las letras “l”, “a”, “c”.

En consecuencia, “El Patio de los Jugos” situado cerca de la avenida Park y la calle 49 de Hialeah deberá cambiarse el nombre y estará obligado a pagar una suma cuantiosa a sus rivales por los daños económicos infligidos. La suma será acordada en una audiencia el próximo 20 de febrero.

El Palacio de los Jugos fue fundado en el año 1977 por la familia Bermúdez en una frutería de la calle Flagler y la Avenida 57. Décadas más tarde, ya contabilizan un pequeño imperio de batidos, jugos y carnes con 10 sucursales por todo Miami.

El éxito de El Palacio de los Jugos le ha llevado a ser no solo visita obligatoria para miles de comensales cada día, sino también para celebridades y políticos. En 2012, la cadena fue sede de un discurso de Mitt Romney durante su campaña presidencial contra Barack Obama.

También han coleccionado imitadores y derivados de su nombre. En Miami figuran hoy “El Rey de los Jugos”, “La Capital de los Jugos” y “El Castillo de las Frutas”.

Al parecer, con “El Patio de los Jugos” perdieron la paciencia, y la ley les acaba de dar la razón.