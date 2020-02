Descemer Bueno y Beatriz Márquez comparten escenario en el Karl Marx con el tema "Tú y yo" (+Video)

Publicado el Domingo, 16 Febrero, 2020 - 15:07 (GMT-4)

La consagrada cantante cubana Beatriz Márquez fue una de las invitadas de lujo del concierto que ofreció el cantautor Descemer Bueno en el teatro Karl Marx de La Habana este sábado. Los artistas llenaron de magia el escenario cantando a dúo el tema "Tú y yo".

El propio Descemer compartió un fragmento de la actuación junto a La Musicalísima, que describió como un inmenso honor.

"La Musicalísima ayer me dejó con los deseos de vivir esta experiencia, pero si no viene hoy, al menos me quedo con este recuerdo para siempre, te quiero mucho", dijo Descemer junto a un video de los ensayos, refiriéndose a que la cantante no había podido asistir al concierto del viernes.

Los seguidores del cantautor aplaudieron el dúo y quienes asistieron al concierto aseguraron que fue uno de los mejores momentos del concierto.

"Bella canción con La Musicalísima, tremendo espectáculo, son sensacionales", "Su voz la escuché cuando aún era Beatriz estudiante y quedé prendada en ella, es única", "Super bello, este dúo", "Qué bonito tema y con Beatriz Márquez, lo máximo"

Descemer ofreció dos conciertos (viernes y sábado) en el Karl Marx con motivo del Día del Amor. Además de Beatriz Márquez, el cantante tuvo como invitados a Kelvis Ochoa, Haila, Alex Duvall, Qva Libre y Andrés Levin junto a dos cantantes de la agrupación Yerba Buena, una de ellas la hija de los actores Bárbaro Marín y Tahimí Alvariño.