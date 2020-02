Policía llama payaso a un cubano mientras lo multa por llevar luces no permitidas

Publicado el Lunes, 17 Febrero, 2020 - 08:11 (GMT-4)

Un policía cubano llamó payaso a un ciudadano mientras lo multaba por llevar en su automóvil unas luces no permitidas.

"El payaso este" se oye a uno de los policías decir, mientras el cubano responde "yo no soy ningún payaso, payaso es usted. Oyeron el payaso que me dijo", agregó el hombre enfadado en una grabación compartida en el grupo de Facebook Amigos del motor.

Aunque este ciudadano señala que las luces se venden en los CUPET y en otras tiendas de Cuba, la ley establece que no pueden llevar ese tipo de luces intermitentes en un auto.

No ad for you

Según el artículo 184.22 del Código de Seguridad Vial (Ley 109): "ninguna luz en un vehículo de motor debe ser intermitente, excepto las indicadoras de dirección o parada de emergencia".

El incidente con la policía ocurrió en la salida del Túnel de La Habana, según el testimonio del afectado, quien cuestionó: "¿Entonces para qué las venden? Para después ponernos las multas y así fastidiar la licencia a las personas. ¿Alguien me puede explicar si esto es lógico? Hasta dónde vamos a llegar en este país".

Captura de pantalla de mensaje en Facebook.

Este ciudadano agregó que "incluso el policía de tránsito sin antes yo ofenderlo, me tiró por planta y por yo ejercer mi derecho de filmar me dijo que era un payaso".

Ante este episodio, varios usuarios comentaron que "ellos mismos ponen esas luces en las patrullas que yo las he visto", "es abusivo, ese túnel no se puede cruzar, por cualquier cosa te quieren poner multa" y "no es fácil, es el látigo arriba de los civiles de los faltas de respetos analfabetos estos".

Otros contaron que en una ocasión querían multarlo porque las cámaras del túnel lo captaron manejando con una mano, pero cuando les pidió la grabación nunca la enseñaron, les rompió la multa y "hasta el día de hoy no me han dicho nada en la policía ni reportes tengo, anden vivos con esta gente que están pa´sacar billetes", señaló.

"Hace como 3 meses ahí mismo me mandaron a quitar la cruz que tenía de teipe en la pantalla delantera derecha, porque les dio la gana, lo quité pa´que no me fuera a meter una multa porque estaba ya en el límite", expresó otro ciudadano, quien confesó sentirse humillado por el trato de la policía.

La semana pasada criticaron en redes sociales a una patrulla de policía por circular de noche con una sola luz.