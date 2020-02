Cubano denuncia golpiza policial estando esposado

Publicado el Lunes, 10 Febrero, 2020 - 10:02 (GMT-4)

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Un joven esposado y con la cara ensangrentada se ha convertido en nueva evidencia de abuso policial en Cuba.

El hecho fue denunciado a través de Facebook por Aliosky Evara Arcia, amigo de la víctima, quien declaró a CiberCuba que el episodio violento tuvo lugar en la Isla de Turiguanó, en el municipio Morón, Ciego de Ávila.

"Esto es a lo que se dedica el personal del orden en Cuba, fue hace poco en mi pueblo hasta cuando con los abusos es hora de tomarse las cosas en serio", escribió el denunciante.

No ad for you

"Y no tengo nada en contra de la revolución pero sí me gustaría decir que se vayan a la mierda hijos de puta porque para poder hacer esto tienen que hacerlo entre varios porque no tienen cojone para hacerle frente a un hombre como debe ser", añadió el internauta, cuya declaración acerca de no tener nada "en contra de la revolución", ha generado polémica en los comentarios a su publicación.

Las denuncias contra la policía cubana son cada vez más habituales en Cuba. Hace menos de una semana, un joven denunció en Facebook golpes y maltratos por parte de la policía durante un concierto de Chacal, en La Isla de la Juventud.

Hace casi un mes, otro joven relató una golpiza que le propinaron varios agentes de la policía en el municipio santiaguero de Contramaestre.

En lo que respecta a golpizas a personas que están esposadas, en septiembre de 2018 circuló un vídeo donde un policía estrelló contra el suelo a un hombre esposado en las inmediaciones del Parque Central, en La Habana, acto que generó amplia repulsa.