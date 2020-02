Un sacerdote de EE.UU declara que 'la pedofilia no mata a nadie' y el aborto sí

Publicado el Miércoles, 19 Febrero, 2020 - 13:36 (GMT-4)

El sacerdote católico estadounidense Richard Bucci, de Rhode Island, ha dicho que “la pedofilia no mata a nadie” y el aborto sí.

Bucci describió el aborto como "la matanza de niños inocentes" en unas declaraciones a un medio de prensa local que han desatado una polémica que ha traspasado las fronteras norteamericanas.

"La pedofilia no mata a nadie, y esto sí (el aborto)", indicó el sacerdote, que más tarde intentó justificarse apuntando que "eso no quiere decir que el abuso no sea algo horrible".

El sacerdote de la Iglesia del Sagrado Corazón, en West Warwick, argumentó que el número de niños muertos como consecuencia del aborto es superior al de niños que han sido sometidos a abusos sexuales.

A finales de enero Bucci prohibió que 44 políticos proabortistas de ese estado pudieran comulgar en su parroquia. El cura, de 72 años, repartió entre los fieles una carta en la que se enumeraba a los legisladores con nombre y apellidos.

Thomas Tobin, obispo de Providence, emitió un comunicado afirmando que: "Nunca es aceptable subestimar el daño causado por el abuso sexual de menores", pero "el aborto también es un acto pecaminoso e inmoral, un crimen abominable".

Bucci, por su parte, defiende que sus comentarios se sacaron de contexto y dice que él sí apoya a las víctimas de abusos sexuales del clero.

"Fue imperfectamente dicho", dijo Bucci en entrevista posterior para NBC. "Debería haber dicho en general que el niño abusado no muere físicamente, pero algunos sí".

SNAP (Red de sobrevivientes de los maltratados por los sacerdotes) emitió una declaración condenando la no disculpa:

"El hecho de que una persona intente usar el abuso sexual como una especie de papel de aluminio en un debate sobre el aborto no solo es insensible sino también ignorante e incorrecto. Sus comentarios tontos y sin educación son una vergüenza para la Diócesis de Providence", recoge el documento.

"La ignorancia de Bucci sobre los efectos devastadores que puede tener el abuso sexual. Usamos el término 'sobrevivientes' para nuestro grupo por una razón. No todas las víctimas sobreviven a las devastadoras consecuencias del abuso sexual cometido por un clérigo de confianza. Muchos se quitan la vida o toman una sobredosis de los medicamentos que usan para calmar su dolor", agrega.

Las declaraciones del sacerdote norteamericano han sido muy criticadas en medios internacionales, especialmente europeos.