Músico cubano Ernesto Blanco se suma al reto de la escoba voladora por la crisis del transporte

Publicado el Domingo, 23 Febrero, 2020 - 07:16 (GMT-4)

El músico cubano Ernesto Blanco se sumó al reto de escoba voladora que pusieron en marcha unos jóvenes de la Isla como forma para superar la crisis del transporte que se vive en Cuba.

El guitarrista compartió en su perfil de Facebook varias imágenes 'a bordo' de lo que él mismo llamó su "nueva escoba eléctrica".

"Probando mi nueva escoba eléctrica y saliendo para el soundcheck que ya es tarde. Recuerda nos vemos hoy (sábado) en Madrigal Cafe 9pm. Y mañana en Fellini's de 5 a 9pm‼️ Ambos sitios entrada libre", escribió este sábado en la citada red social.

El hermano del cantautor David Blanco despertó los elogios de sus seguidores, que le pidieron que regalara un modelo como el de su escoba.

"Ahora sí se arregló el problema del transporte", "yo también quiero una escoba de esas", "te voy a denunciar, mi suegra dijo que se la habían robado", fueron algunos de los comentarios más ingeniosos.

El artista de la Isla Dagoberto Pedraja también compartió un post en el que hizo referencia al 'nuevo medio de transporte' de Blanco. Además explicó que el reto de la escoba voladora se ha convertido en un tema de conversación recurrente en algunas colas para comprar alimentos.

"Resulta que unos señores en la cola inmunda del pollo hablaban de algo que la nieta de uno de ellos le mostró por internet, algo de unas escobas que vuelan y que en Cuba la gente 'pudiente' las está usando para resolver el problema del transporte", explicó en las últimas horas en un post de Facebook.

"Ahora llego del Submarino Amarillo, abro internet y veo una foto de Ernesto Blanco trepao en una escoba diciendo que va para la prueba de sonido en no sé dónde. Vi otras fotos de gente montando escobas y realmente ya no sé si el pollo inmundo que me jamé me está dando alucinaciones o lo soñé. Llevo días grabando en mi casa, sin salir y a mí ya no me asombra nada. Por si acaso guardé la escoba mortal que tengo en el patio de la cocina, que da a la azotea y que trajo mi hermana, no vaya a ser que se crean que es un Cadillac y me la roben", relató.