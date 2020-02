Cubana denuncia que Aerovaradero se quedó con un split que envió de República Dominicana

Publicado el Martes, 25 Febrero, 2020 - 19:10 (GMT-4)

Una mujer de Sancti Spíritus denunció que la empresa cubana de envíos Aerovaradero S.A. le robó un aire acondicionado tipo split que ella importó desde República Dominicana.

En una carta enviada al diario Juventud Rebelde, Yagnoy Muñoz Sotelo relató que en agosto de 2018 realizó desde ese país el envío de un freezer y dos split en calidad de equipaje no acompañado.

Sin embargo, solo recibió uno de los equipos de ventilación y al hacer la reclamación la empresa le comunicó que debía esperar hasta tres meses por una respuesta. Transcurridos seis meses le explicaron que recibiría un cheque con el monto del dinero para resarcir el daño ocasionado.

«En diciembre de 2019 me comuniqué nuevamente con Aerovaradero, y para sorpresa mía, se me expresó que la reclamación no procedía; y además, que si no estaba de acuerdo estableciera una queja ante la oficina de Atención al Cliente, a cuyo teléfono llamé en varias ocasiones, pero nunca respondieron», explicó al rotativo.

Pero esta no es la primera vez que un incidente parecido tiene lugar en la agencia estatal, que ya acumula varias denuncias por "abuso y robo".

Hace unos meses, otra mujer realizó una queja por la demora de sus paquetes. Y le sucedía lo mismo: no le respondían el teléfono o la "peloteaban".

Asimismo, dos doctores cubanos que cumplían misión en el extranjero denunciaron hace un tiempo que se les extravió parte de los paquetes que enviaron a la Isla meses antes de su regreso. Cuando luego los contactaron para recoger sus bultos, faltaban algunos de ellos.

Aerovaradero S.A. es una empresa estatal perteneciente a la Corporación de la Aviación Civil Cubana, y se especializa en la actividad de Carga Aérea Nacional e Internacional, como operadora de terminales de carga aérea y otros servicios conexos a la misma.