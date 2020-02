Residente habla sobre su fuerte depresión: "Me quería tirar por el balcón"

Publicado el Viernes, 28 Febrero, 2020 - 18:22 (GMT-4)

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, acaba de sacar a la luz los duros momentos que ha atravesado en su vida a causa de la depresión –que incluso le provocó deseos de quitarse la vida– en su nuevo y triste tema René.

"Tuve todo un periodo que fue complicado para mí a nivel personal. Hay cosas que uno no puede controlar, cosas que uno tiene dentro y un día explotó esa tristeza que tenía dentro y esas ganas de no estar viviendo", confesó el artista durante una entrevista del presentador boricua Molusco.

El exintegrante de Calle 13 confesó que estas cosas lo tomaron por sorpresa porque "yo soy bien fuerte", pero "quizás tenía demasiadas cosas almacenadas".

"Estaba pensando en hacer estupideces", revela René sobre esos tiempos. Y con eso se refiere a "no querer estar aquí, yo estaba en un hotel en el piso 25, y yo me quería tirar del balcón".

El tema, que se estrenó este viernes, René lo escribió hace poco más de dos años, en medio de una etapa muy difícil de su vida, y muestra su lado más vulnerable y los sentimientos de miedo, angustia, estrés y soledad que le ha provocado la fama.

"Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", escribió en su cuenta de Instagram.

"Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento a la ventana del avión. El estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo... Estoy triste y me río. El concierto está lleno, pero yo estoy vacío", cuenta el rapero en la canción.

René tiene déficit de atención desde niño y su mamá le empezó a enseñar las cosas de la escuela con música, porque lo único que memorizaba eran las canciones, de ahí que el artista haya querido recrearlo al inicio del que asegura es el tema más importante a nivel personal de su carrera.