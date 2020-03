Don Omar a Residente: "Tu nuevo tema es lo más duro que he escuchado en años"

Publicado el Lunes, 2 Marzo, 2020 - 11:07 (GMT-4)

Residente ha dejado a millones de personas con el corazón en un puño con la letra de René, su canción autobiográfica cuya dureza y humanidad ha conmovido a todo aquel que la haya escuchado. En ella, el rapero puertorriqueño hace una inmersión en su propia vida y da un repaso por ella para descubrirnos sus raíces, miedos y sueños.

La íntima canción ha hecho que personas en todo el mundo se hayan identificado con él y también que decenas de personalidades de todos los ámbitos hayan aplaudido la obra musical públicamente.

Uno de los artistas que no ha dejado pasar la oportunidad de destacar el gran trabajo que ha hecho René Pérez Joglar -nombre real de Residente- con esta canción ha sido Don Omar, quien le ha dedicado un mensaje privado que ha compartido con sus seguidores a través de Twitter.

"Este mensaje es para decirte que tu nuevo tema es lo más duro que he escuchado en muchísimos años. René gracias", le escribió el King of Kings a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Este mensaje de apoyo, que se suma a los que le han enviado otras personalidades como Camila Cabello, Bad Bunny o el vicepresidente de España Pablo Iglesias, ha sido agradecido por el rapero. "Gracias Don", contestó a través de la misma vía.

Para acompañar el tema René, el ex-vocalista de Calle 13 publicó un íntimo vídeo dirigido por él mismo que cuenta con la aparición especial de su hijo Milo, de 7 años.

En estos tres días que lleva publicado, supera los 31 millones de reproducciones en Youtube.

Otro de los artistas que se rindió ante la lírica del intérprete de Atrévete es Anuel AA, quien en una storie de Instagram le escribió: "Me pusiste a llorar, sabes que tienes mi respeto de por vida. Tú sabes más que eso!!", escribió junto a dos frases de la canción. "Aunque en la calle me reconocen ya ni mis amigos me conocen, estoy triste y me río" y "El concierto está lleno pero yo estoy vacío".

