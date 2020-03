Cartas a CiberCuba: Madre cubana exige al gobierno la suspensión de clases por el coronavirus

Publicado el Lunes, 23 Marzo, 2020 - 14:09 (GMT-4)

Hola, mi nombre es Lázara Leyva Carmenates, soy madre de un niño y una niña. El niño tiene 7 años de edad y la niña tiene 12.

Fui a las dos escuela de mis hijos porque, ya que no quieren cerrar las escuelas, por lo menos que usen máscaras o de lo contrario no los iba a mandar más a la escuela.

La respuesta de las dos escuelas es que los niños no pueden usar máscaras y si no los llevo a la escuela pues ellos mandan a la policía y me pueden encerrar en la cárcel.

Mi niño está en la escuela primaria Renato Guitart Rosell, en Luaces entre República y San Pablo Camagüey, Cuba.

Mi niña en la Escuela Secundaria Básica Noel Fernández Pérez en Sociedad Patriótica #51 entre Avenida de la Caridad y Calle Cuba Provincia Camagüey, Cuba.

Yo le exijo al gobierno comunista que cierren las escuelas y que hagan una cuarentena y que les vendan al pueblo jabones y cloro.