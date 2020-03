Médicos de emergencias de Florida publican carta de advertencia a la comunidad sobre el coronavirus

Publicado el Martes, 24 Marzo, 2020 - 14:44 (GMT-4)

Un grupo de 76 médicos de emergencias del sur de Florida escribieron una carta a la comunidad haciendo un llamamiento para actuar de forma responsable en medio de la pandemia del coronavirus.

"Nunca antes le hemos escrito una carta, pero nunca hemos experimentado una crisis como la que estamos enfrentando actualmente. Somos las personas que presenciamos de primera mano el impacto que COVID-19 está teniendo en las personas de nuestra comunidad y hemos visto un aumento espantosamente rápido en el número de personas con enfermedades respiratorias graves y potencialmente mortales que ingresan a nuestras salas de emergencia", alertaron en un texto.

"El bajo número de casos confirmados en los informes publicados no muestra el verdadero número de personas que han sido infectadas por el virus en Miami", aseguraron.

Los galenos advirtieron que es necesario extremar las precauciones para enfrentar el virus. "Uno de los aspectos más insidiosos de esta epidemia es que saca fuerza del escepticismo y los sentimientos de invulnerabilidad de las personas", explicaron.

"Si las personas necesitan experimentar personalmente el COVID-19 al infectar a un ser querido o un amigo cercano para tomar esta crisis en serio, entonces será demasiado tarde y sufriremos la peor parte de esta epidemia. Los peores escenarios indican que más de un millón de estadounidenses podrían morir eventualmente de COVID-19 si no podemos controlar su propagación", avisaron.

"Es prácticamente imposible evitar exponerse al virus si uno entra en contacto con un portador. Dado que muchos portadores no tienen ningún síntoma, debemos evitar todo contacto innecesario con TODOS los que no estamos viviendo actualmente", afirmaron.

En la Florida se han diagnosticado 185 nuevos casos de enfermos y la cifra total se eleva a mil 412 personas, entre residentes y visitantes de otras regiones.

En esta parte de Estados Unidos han perdido la vida 18 personas. En el sur del estado se concentran la mayor cantidad de enfermos, entre Miami-Dade y Broward suman 649 casos.

A pesar de las cifras y del mensaje de los profesionales sanitarios, en Florida sigue sin ordenarse un confinamiento para evitar más casos de contagio. En este sentido el gobernador Ron DeSantis señaló el lunes que no veía necesario ordenar a los residentes del estado del sol que se queden en casa, una medida que sí se ha puesto en marcha en otros puntos del territorio estadounidense para evitar contagios de coronavirus.

"En Nueva York cuando emitieron la orden de quedarse en casa, la gente comenzó a irse a otros estados. No podemos cerrar todo y mantener a todo el mundo herméticamente cerrado. No es sostenible, no es algo que la sociedad va a aceptar", detalló.

El representante de Florida también insinuó que ordenar el confinamiento podría causar daños mentales a los ciudadanos. "Siempre hemos tenido con este tipo de situaciones problemas de drogas, y es uno de los problemas al ordenar algo así", indicó.

En las últimas 24 horas se registraron en Estados Unidos más de 10.000 nuevos casos de coronavirus, siendo el estado de Nueva York el principal foco con un total de 25 mil 665 casos y 210 muertos.

La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que está observando una "gran aceleración" en las infecciones por coronavirus en Estados Unidos, y que el país podría convertirse en el nuevo epicentro de la crisis.