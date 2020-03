Thalia reacciona a las palabras de López Obrador: "No está bien salir agrupados, no está bien salir"

Publicado el Martes, 24 Marzo, 2020 - 14:26 (GMT-4)

Aunque Thalia suele mantener un tono desenfadado en sus publicaciones de redes sociales, este lunes ha hecho una excepción después de escuchar las palabras que les mandó el domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a los mexicanos a través de su perfil de Facebook.

En un vídeo que publicó en su canal oficial de la red social, el político instó a los mexicanos a salir y hacer vida normal pese a la amenaza del coronavirus.

Ante estas recomendaciones, la artista no se ha quedado callada y le ha contradicho en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram este lunes, donde explicó: "No está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos".

Mientras la cantante dice estas palabras, muestra el vídeo del presidente, donde aparece comiendo en un restaurante y animando a los ciudadanos a hacer lo mismo."Todavía estamos en la primera fase. Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevado a la familia a comer a los restaurantes y a las fondas, eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular", dice López Obrador en el vídeo.

Durante el vídeo, que está a punto de alcanzar las 2 millones de reproducciones en Instagram, Thalia advierte que una salida puede tener efectos negativos en personas mayores o con un sistema inmune comprometido ya que hay muchas personas que no saben si están o no contagiadas.

"No puede ser que haya personas que no lo entiendan y no lo tomen en serio. No lo puedo entender. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause mas estragos. ¡Paren y quédense en casa!", concluyó La Emperatriz de la Belleza.

Además, en el texto que acompaña al vídeo, la intérprete ha recalcado: "Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país".

Otro de los artistas que ha querido enviarle un mensaje a México tras las palabras del presidente es Residente, quien ha publicado un mensaje en Twitter que dice: "Amigos de México, les hablo como le hablo a mis hermanos. No tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, solo manténganse saludables sin salir. La vida vale más que cualquier economía".