Música en tiempos de coronavirus: La orquesta que puso a bailar a Cuba con la "gripe asiática" hace 60 años

Publicado el Domingo, 29 Marzo, 2020 - 08:47 (GMT-4)

Pareciera una premonición para los tiempos actuales, pero fue una guaracha de éxito hace 60 años en Cuba: la Orquesta Sublime se inspiró en una pandemia que azotó al mundo para sacarle partido musical entre los bailadores y sazonar con humor los difíciles momentos de una hecatombe como la del coronavirus.

"La Asiática", un número grabado por la agrupación a comienzos de 1959, tomó como referencia al brote de una gripe causada por un virus de la influenza A (H2N2), y que entre 1957 y 1958 causó más de un millón de muertes a nivel global, según estimados de la Organización Mundial de Salud (OMS).

El virus se detectó por primera vez en la provincia de Yunán, en el sureste de China, en febrero de 1957, y se expandió rápidamente hacia Singapur y Hong Kong y Japón. Para mediados de año ya hacía estragos en el continente americano.

No ad for you

Ante el mal tiempo por el flagelo mundial, la música cubana optó por despedirse de los peores momentos de la crisis con buena cara y ánimos de festividad.

“Las cosas que están pasando no son de casualidad/ La gripe que está acabando con toda la humanidad/ La Asiática le dicen a la gripe, la Asiática le dicen/ y yo que soy precavido, pues dejo de trabajar,/ porque si me coge el gripe/ cómo me voy a arreglar”, dice la canción, compuesta por Fernández Valencia y Obdulio Morales.

Y remata con un pegajoso estribillo: "La Asiática me tiene/ hablando en chino".

El tema popularizado por la Orquesta Sublime viene como anillo al dedo para contextualizar la polémica desatada este fin de semana por NG La Banda y su director, José Luis Cortés, El Tosco, tras estrenar la canción "Evita el coronavirus", transmitida en un video-clip por Cubavisión.

No sé si El Tosco y sus músicos desconocían el precedente de la Sublime, pero la iniciativa de NG La Banda no hace más que marcar la continuidad de una idiosincrasia musical, satírica, irreverente, expansiva, con no pocos antecedentes en el cancionero popular cubano.

"La Orquesta Sublime era una de las charangas que le hacía competencia a la Aragón allá por el año 1959, cuando el chachachá estaba de moda para bailar, y grabó este número para comentar una epidemia de fiebre asiática, que parece que así la bautizó el pueblo, pero que desde luego fue mucho más benigna que la 'otra epidemia' que ya estaba andando hacía rato en Cuba, y de la que todavía no nos hemos podido librar, la revolución de Fidel Castro", comentó a CiberCuba el reconocido musicólogo Cristóbal Díaz Ayala, residente en Puerto Rico.

Fundada en 1956 por el violinista, arreglista y compositor Melquiades Fundora (1924-2008), la Orquesta Sublime impuso su estilo en pleno auge de agrupaciones como Arcaño y sus Maravillas, La Charanga Show de José Antonio Fajardo, Melodías del 40, la Aragón y Sensación. En la historia de la música popular y bailable cubana, el historiador y realizador Toni Basanta considera que es "una de las orquestas que más rápidamente ascendió en el gusto del público bailador".

Sencillo doble de con "La Asiática", grabado por Panart.

El mismo año de su debut grabó sus primeros LD Sabor de Cuba y Rico Chachachá, y sus músicos se convirtieron en artistas exclusivos del sello Panart, luego intervenido por el régimen cubano en 1961. Junto con la Sublime actuaron por estos años luminarias cubanas como Benny Moré, Barbarito Diez y Elena Burke.

En 1959, la orquesta fue proclamada por la crítica como La Pachanguera de Cuba, a raíz del estreno de "La Pachanga", un número del cubano Eduardo Davidson que devino uno de los éxitos históricos del conjunto.

Con la Panart se produjo en 1960 el lanzamiento del sencillo doble de 78 RPM que contiene "La Asiática" y "Con El Satélite".

En la década de los 60s, la Sublime impuso sus ritmos alrededor del mundo desde Estados Unidos y América Latina hasta Europa. En Venezuela conquistó multitudes y alcanzó el Premio de la Popularidad en 1962. Su aceptación llegó también al Africa, donde recibió un Disco de Oro en 1994.

La orquesta ha renovado sus músicos, pero ha mantenido su formato de charanga y la base rítmica del chachachá, mezclándolo con elementos de rumba, sones, guarachas y boleros.

En 2010, la orquesta lanzó el álbum Sublime Havana, grabado en colaboración con el saxofonista alemán Klaus Roehm para la firma estadounidense Bembé Records.

"Esta agrupación lleva cinco décadas sobre los escenarios y aún mantiene plena frescura en su propuesta", escribió entonces el crítico cubano Joaquín Borges Triana.

La sorprendente vigencia de un tema como "La Asiática" en tiempos de coronavirus pudiera impulsar acaso un nuevo repunte para la Sublime, que ahora comienza a ser rescatada por admiradores, curiosos y sorprendidos internautas, como si revivir los acordes contagiosos de una guaracha sexagenaria animaran la certeza de que el mundo recobrará pronto la alegría.