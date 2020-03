Otto Ortiz pide al Dr. Rubiera que haga la cuarentena: "Guárdese para la temporada ciclónica que es en unos meses"

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 13:56 (GMT-4)

El humorista cubano Otto Ortiz compartió un simpático vídeo en su perfil de Facebook en el que le envió un mensaje al popular meteorólogo cubano Dr. José Rubiera, quien cada noche ofrece la sección del parte del tiempo de la isla en la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión del país.

Ante la crisis sanitaria que viven Cuba por la propagación del COVID - 19, el comediante le pidió al profesor que por favor se mantenga en casa y haga la cuarentena para evitar así que se contagie de coronavirus. El artista alegó que todos los cubanos lo necesitan en perfecto estado de salud para que tome el mando de los partes meteorológicos que de seguro se emitirán en la pequeña pantalla durante la próxima temporada ciclónica que se avecina.

"Hoy en el noticiero, como siempre, la sección meteorológica y el Dr. Rubiera dio el pronóstico de mañana", dijo Otto Ortiz. Seguidamente, el actor le pidió a Rubiera que se retirase por el momento, ya que no era necesario conocer el estado del tiempo porque la "la gente no va a salir".

"Doctor, profesor, descanse, guárdese para la temporada ciclónica que es en unos meses. La gente no va a salir, no den el parte del tiempo, si hay sol, si hay lluvia, si ya lo dijeron, no se puede salir, no se puede ir a la playa", "cuídese doctor, lo necesitamos en unos meses", concluyó.

Las recomendaciones de Otto Ortiz al Dr. José Rubiera fueron muy bien tomadas y aplaudidas por muchos de sus seguidores, quienes concuerdan que el meteorólogo no debe contagiarse de coronavirus. Además, algunos admiradores han hecho alusión a la edad del profesor, quien se encuentra entre el rango de alto riesgo ante un posible contagio.

"Qué gracioso, pero tienes toda la razón", "Es verdad, Rubiera tienes que encerrarte que te coge la pandemia", "Si le pasa algo quién va a hablar de lo ciclones, doctor vaya a hacer la cuarentena" o "Necesitamos tener Rubiera para rato", son algunos de los comentarios que le han dejado al humorista en la publicación del vídeo.