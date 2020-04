Cardi B dona 20.000 comidas al personal médico que está luchando contra el coronavirus en Nueva York

Publicado el Viernes, 3 Abril, 2020 - 14:22 (GMT-4)

La rapera estadounidense de origen dominicano, Cardi B, donó 20.000 comidas veganas que serán distribuidas en varios hospitales de Nueva York, epicentro del coronavirus en Estados Unidos y una de las ciudades más afectadas en el mundo por esta crisis sanitaria.

La cantante se asoció recientemente con la empresa OWYN (Only What You Need), dedicada a la alimentación rápida a base de proteínas vegetales, y ha donado 20.000 comidas veganas y batidos de proteínas al personal médico de hospitales y a los rescatistas que trabajan en las ambulancias, que actualmente están en la primera línea de combate contra el coronavirus en la ciudad de Nueva York, según informó el sitio especializado TMZ.

La empresa contó al medio estadounidense que Cardi quiere que los médicos y enfermeras tengan alimentos que puedan comer rápido en su ajetreada e intensa jornada, pero que los alimente y los mantenga fuertes.

La rapera se ha mostrado muy preocupada desde que comenzó esta crisis e incluso se han vuelto virales sus hilarantes videos en Instagram hablando sobre el coronavirus.

Cardi tuvo una urgencia médica este miércoles, cuando fue hospitalizada debido a un fuerte dolor de estómago que llevaba cuatro días experimentando.

La cantante y actriz compartió la noticia con sus seguidores en Twitter luego de que su ingreso diera paso a especulaciones de que había sido ingresada tras dar positivo al coronavirus.

"Honestamente he estado sufriendo un muy feo dolor de estómago por 4 días. Fui a emergencias la pasada noche y ahora me siento mejor, espero que mañana no sienta ningún dolor", aclaró la artista, que dijo que había bajado 6 libras debido al virus estomacal.

Durante el mes de marzo, Cardi B se convirtió en la artista más reproducida en Instagram, con un video que superó los 28 millones de reproducciones y que se convirtió en un éxito musical.

El DJ iMarkkeyz, encargado de llevar a la música el video viral dijo que todas las ganancias que generara el clip serían destinadas a refugios y bancos de alimentos de Estados Unidos.

Hace unos días, la cantante de 27 años habló nuevamente de su preocupación por el coronavirus en su perfil de Instagram y dijo que el gobierno no debería tomarse esta situación a la ligera y se deberían tomar medidas más serias para combatir esta situación, que ya había colocado a Estados Unidos en el primer país con más casos confirmados.

Además, les pidió a sus seguidores que sean responsables y traten de no salir de casa, y caso de tener que hacerlo que tomen todas las precauciones.

Nueva York registra 102.863 casos confirmados de coronavirus y ya superó la cifra de muertos del atentado terrorista a las Torres Gemelas, con casi 3.000 fallecidos.

El gobernador Andrew Cuomo advirtió que se iban a seguir registrando decesos en un corto plazo porque no hay suficientes respiradores ni camas de hospital para atender a todos los enfermos graves, por lo que pidió que se desplieguen recursos de todo el país para ayudar a enfrentar la creciente crisis en el estado.