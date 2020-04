Hospitalizan de urgencia a la rapera Cardi B

Publicado el Jueves, 2 Abril, 2020 - 21:05 (GMT-4)

La rapera del Bronx, Cardi B, fue hospitalizada de urgencia la noche de este miércoles, en plena contingencia sanitaria por el coronavirus, debido a un fuerte dolor de estómago.

Cuando comenzó a circular la información de que Cardi B había sido hospitalizada de urgencia, muchos de sus seguidores mostraron gran preocupación por un posible contagio de coronavirus, pero la propia rapera dejó claro que se trataba de un dolor que había estado experimentando desde hace días.

La artista de origen dominicano compartió en redes la noticia con sus seguidores: "Honestamente he estado sufriendo un muy feo dolor de estómago por 4 días. Fui a emergencias la pasada noche y ahora me siento mejor, espero que mañana no sienta ningún dolor".

Durante el mes de marzo, Cardi B se convirtió en la artista más reproducida en Instagram, con un video que superó los 28 millones de reproducciones y que se convirtió en un éxito musical.

La propia Cardi B y el encargado de llevar a la música su video viral, DJ iMarkkeyz, dijeron que las ganancias que se obtuvieran del video serían destinadas a refugios y bancos de alimentos de Estados Unidos.

Hace unos días, la cantante de 27 años habló nuevamente de su preocupación por el coronavirus en su perfil de Instagram y dijo que el gobierno no debería tomarse esta situación a la ligera. Además, les pidió a sus seguidores que tomen todas las precauciones y sigan las medidas para cuidar su salud y la de los demás.