Claudia y Alexis Valdés explican cómo discutir con tu pareja durante la cuarentena por coronavirus

Publicado el Sábado, 4 Abril, 2020 - 18:34 (GMT-4)

Los actores Claudia y Alexis Valdés siguen haciendo de las suyas para divertir a sus seguidores durante la cuarentena por el coronavirus, y ahora han querido mostrarles cuál es la mejor manera de discutir con la pareja en estos momentos tan tensos.

"Está habiendo muchos problemas, conflictos familiares porque la gente no sabe discutir, no hay que perder el control, no es que usted no discuta pero hágalo de una manera amable y cordial", dijo Alexis.

"Discuta pero sonría", es el consejo de los divertidos actores, que comenzaron a intercambiar quejas y reclamos como si se estuvieran haciendo una declaración de amor.

No ad for you

La pareja de artistas aseguró que es "una terapia para sobrellevar la cuarentena con tu pareja" y no terminar "tirándose los calderos", porque no tiene caso alterarse si al final "no podemos irnos de la casa".

"Practiquen esta terapia en casa", aconsejaron al final del divertido video, que le ha sacado carcajadas a más de 20.000 internautas.

"No puedo parar de reírme", "Ustedes son los mejores", "Gracias por siempre hacernos reír", "Jajajajaja buenísimo, soy súper fan de los dos", "Me encantó, voy ahora mismo a hacer la terapia con mi marido jajajaja", "La carita tan dulce de los dos diciéndose horrores! Este es mi tipo de humor jajaja", comentaron algunos de los seguidores y otros hicieron un despliegue de emoticonos de risa en todo el post.

Claudia y Alexis Valdés han estado compartiendo videos divertidos en Instagram para animar a sus seguidores a tomarse esta situación con el mejor humor, y exhortarlos a quedarse en casa y cumplir las medidas para contener la propagación del coronavirus.

La pareja de artistas también convocó a sus seguidores de Miami a sumarse a los aplausos masivos en agradecimiento a todos los trabajadores que están involucrados en la batalla contra el coronavirus.

El poema Esperanza, escrito por Alexis, le ha dado la vuelta al mundo llevando un hermoso mensaje de aliento y reflexión durante estos difíciles momentos e incluso ha sido musicalizado por él mismo e interpretado por Claudia.