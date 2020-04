Adolescente con coronavirus residente en Estados Unidos recibe el alta médica en Santa Clara

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 13:38 (GMT-4)

Un adolescente con coronavirus, natural de Santa Clara y que fue identificado como Eblin, recibió este jueves el alta médica, según reportó la oficialista Prensa Latina.

El joven es residente en Estados Unidos y se convirtió en el tercer menor que se recupera del virus en la provincia de Villa Clara.

Tras llegar a Cuba presentó fuertes problemas respiratorios y tuvo que ser ingresado en el Hospital Manuel Fajardo, que abandonó este jueves.

El citado medio detalló que anteriormente fueron dados de alta en este recinto sanitario las niñas Thalía y Yelena, ambas residentes en el municipio Camajuaní.

Este viernes en el reporte que ofreció el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), se conoció que se registraron siete nuevos contagios en Villa Clara.

Cuatro de los nuevos infectados residen en Camajuaní y tuvieron contacto con otros contagiados confirmados anteriormente. En este grupo hay niño de la Isla, de 11 años, y se vigila a 18 personas con las que tuvo contacto.

Los otros tres tienen 23, 38 y 54 años. En el caso del primero se vigila a 13 contactos, a 10 en el caso del segundo y a 15 en el del tercero.

En Caibarién reside el cubano, de 38 años, del que se está monitoreando a 10 personas con las que tuvo contacto. En el municipio de Santa Clara vive otro paciente de 51 años, del que se está investigando la fuente de infección. Mientras que en Manicaragua reside otro ciudadano contagiado de 58 años.

El director nacional de Epidemiología, el doctor Francisco Durán García, explicó que en Cuba se registraron 49 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cifra total a 564.

De los 564 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 485 presentan evolución clínica estable. Para COVID-19 se estudiaron 1.298 casos y el país acumula 12.023 muestras realizadas.

Actualmente hay 1.867 pacientes ingresados, 51 han recibido el alta médica, el número de fallecidos se mantiene en 15, mientras que otras 9.761 personas se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

La totalidad de los nuevos casos confirmados son cubanos. 32 fueron contactos de casos confirmados, 16 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de infección de uno.

De los 49 casos confirmados, 26 se encontraban asintomáticos. A diferencia del resto de días, Durán García no detalló si estaban ingresados en hospitales. Seis pacientes fueron reportados en estado crítico y cinco en estado grave.

Hasta 23 pacientes recibieron el alta médica

También se conoció que un total de 23 pacientes fueron dados de alta en el día de ayer tras permanecer ingresados por coronavirus en el territorio cubano.

En este sentido Durán García sostuvo que para que un paciente en la Isla sea dado de alta tiene que haber desparecido la sintomatología y tiene que haber mantenido una estabilidad, además del que el nuevo PCR de negativo.

También dejó claro que recibir el alta médica no no significa que se puede hacer vida norma inmediatamente, sino que se vuelve a casa con ciertas restricciones al menos por 14 días más. "Esto es para tener la total certeza de que no haya nada que se nos pueda ir", afirmó.

En eso días, el paciente tiene que estar en su domicilio sin recibir visitas, sin mucha libertad de movimiento y siendo chequeado por su médico familiar.