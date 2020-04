Ulises Toirac sobre el coronavirus en Cuba: "Si hubiera control no aumentarían las cifras"

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 22:04 (GMT-4)

El humorista cubano Ulises Toirac aseguró en una publicación en sus redes que en Cuba no hay control sobre el coronavirus, porque "si hubiera control" no estarían aumentando tanto los casos de COVID-19 en el país.

"Si hubiera CONTROL no aumentarían las cifras. Si hubiera control las cifras no crecerían en 15 días como de seguro van a seguir creciendo", escribió el artista indignado.

Además, dijo que era una irresponsabilidad hacer sentir a la gente confiada cuando la situación es preocupante porque no se toman las medidas en serio: "No me hablen más de control porque la gente equivocadamente piensa que todo está bajo control y no es cierto. No hay que infundir seguridad porque la seguridad es amiga del desparpajo".

"Y esta que enfrentamos es una "gripecita" (los hay anormales) que se ceba en el desparpajo, en la ilusión de seguridad y en la creencia de que todo está bajo control. No vayamos detrás de los números, vayamos delante. Por favor", concluyó el humorista.

Hace unos días, Toirac lamentó en sus redes sociales el aumento de casos de coronavirus en Cuba y criticó la indisciplina de las personas que aún siguen en las calles, sin respetar la distancia social ni tomar las medidas para evitar el contagio.

"Es hora que la gente tome conciencia y sepa que con su cubanísima forma de conducirse está poniendo en juego su vida, la de su familia, la de sus conocidos e incluso del desconocido que pase cerca o le de la mano", dijo en aquel momento.

El artista pidió más acciones por parte del gobierno para que la gente no ande en las calles: "Si la gente ve que de todas maneras se tiene que montar en una guagua... ¿por qué no va a hacer una fiesta el fin de semana?", refiriéndose al caso de Florencia, en Ciego de Ávila, donde una irresponsable fiesta dejó varias personas infectadas.

Ulises Toirac ha sido uno de los artistas de la isla que más llamados de conciencia sobre la real amenaza del coronavirus ha hecho en las redes sociales. Asimismo, estuvo entre los que pidió el cierre de las fronteras cuando el gobierno se negaba a tomar la medida y también criticó la campaña de promoción del país como "destino turístico seguro".

Cuba ya entró en la fase de "transmisión autóctona limitada" del coronavirus, según informaron las autoridades hace dos días, ya que se confirmaron "casos en los que no se ha podido establecer nexo con viajeros procedentes de zonas afectadas y están limitados a conglomerados pequeños en localidades o instituciones del país", en palabras del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

Hasta este viernes, Cuba registra 564 casos confirmados de coronavirus y 15 fallecidos.