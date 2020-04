Detenido el youtuber Yander Serra mientras hacía un "directo" desde Manzanillo

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 09:01 (GMT-4)

Poco después de salir de un interrogatorio y mientras denunciaba en directo por Facebook las amenazas y arbitrariedades a que había sido sometido, el youtuber cubano Yander Serra fue detenido por la policía en la ciudad de Manzanillo, provincia Granma.

A través de varios mensajes publicados previamente en su red social, el activista había advertido de la citación y las presiones a las que era sometido por denunciar la situación epidemiológica en Manzanillo.

"El Delegado del MININT me acaba de mandar a buscar a mi casa, si no aparezco ya saben que me desaparecieron", escribió Serra en su muro ayer por la mañana.

Tras avisar que había vuelto del interrogatorio de casi una hora con un Teniente Coronel de nombre "Santiago", que lo amenazó con aplicarle el Decreto-Ley (DL) 370 por sus publicaciones recientes sobre el coronavirus en redes sociales, el youtuber salió nuevamente a la calle.

En virtud del artículo 68, inciso i, del Decreto Ley 370, las autoridades cubanas pueden multar con tres mil pesos (120 dólares) y decomisar equipos (celulares, cámaras, etc.) a aquellos ciudadanos que difundan “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

Poco después, el siguiente mensaje apareció en su cuenta de Facebook: "Yander en estos momentos ha sido detenido por las autoridades del MININT en Manzanillo, hoy fue amenazado en horas del mediodía, y fue llevado mientras hacía una transmisión en vivo en Facebook; compartan la noticia, lo queremos de vuelta".

Un video en vivo colgado posteriormente en su red social esclarece los hechos. En la emisión se ve cómo varios agentes de la policía se acercan a pedirle el carné de identidad al reportero independiente, y lo amenazan. “Si me detienen, ya saben”, fue el último mensaje de Serra a sus seguidores antes de terminar su emisión.

Yander Serra fue uno de los ganadores de Red Cuban Power, iniciativa que busca patrocinar a influencers cubanos, y en el último año ha publicado en redes sociales varias denuncias sobre las dificultades cotidianas de la población en su provincia.

Varios activistas e informadores independientes han denunciado que en los últimos días la policía política cubana ha aumentado sus presiones y amenazas para impedirles reportar sobre la difícil situación en la isla. Es el caso, por ejemplo, de la reportera Camila Acosta, de la periodista Mónica Baró (que también ha sido citada esta semana) o de Yoe Suárez, que también fue interrogado y amenazado hace dos semanas.

El habitual acoso de la policía y la Seguridad del Estado no ha cesado en tiempos de pandemia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) explicó en su más reciente informe sobre detenciones arbitrarias en la Isla que marzo fue el mes más duro de este año para activistas y periodistas independientes, con al menos 250 acciones represivas reportadas.