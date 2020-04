Rachel Valdés y Manuela, hija mayor de Alejandro Sanz, pura complicidad en redes sociales

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 12:21 (GMT-4)

Desde que se diera a conocer el romance entre Alejandro Sanz y Rachel Valdés el pasado agosto, han sido pocas las veces que hemos visto a la pareja en sitios públicos. Sin embargo, en varias de esas ocasiones han estado acompañados por la hija mayor del cantante, Manuela, fruto de su matrimonio con la modelo Jaydy Michel.

La primera vez que vimos a la pareja junto a la joven de 18 años fue en las playas de San Diego. Pocos meses después asistieron los tres juntos a los Latin Grammy, donde por primera vez el español y la cubana se dieron un beso delante de las cámaras.

Pero la prueba definitiva de que entre las dos hay una gran relación son los comentarios que se dedican en las redes sociales. Constantemente, Manuela le demuestra su cariño a Rachel con mensajes en las publicaciones que nunca se quedan sin respuesta, ya que la artista cubana le contesta con lindas palabras como "Mi niña" o simplemente emoticonos de corazones que dejan ver la gran sintonía y complicidad que comparten.

Aquí, algunos intercambios que han tenido en los últimos días:

Captura Instagram

Sus interacciones en Instagram son la prueba de que entre ellas ha florecido una gran amistad y, por si fuera poco, el pasado octubre la hija del cantante salió en defensa de la relación de su padre con la cubana después de que una usuaria criticase su romance.

"Le aplaudes a tu padre las novias. Ojalá esta no sea una aprovechada y luego te presente a más mujeres. Ojalá nunca te pase lo que Alejandro hace, que deja a las mujeres", le escribió una cibernauta a Manuela después de que ésta hubiese comentado un post de Rachel.

Ante este comentario de mal gusto, la joven de 18 años respondió con las siguientes palabras: "Mi valor como mujer no depende del hombre con el que esté, ni si me llega a dejar o no. Y recuerda, no conoces ni sabes de sus vidas. Solo sabes lo que la prensa te quiere decir. Tampoco sabes los antecedentes ni lo que está pasando actualmente. Y si vas a comentar este tipo de cosas, no lo hagas con una cuenta falsa".

Mientras que la relación entre la hija de Alejandro y Rachel parece ser cada día más cercana, lo mismo sucede con la de ellos. Unas semanas atrás, el intérprete de Corazón Partío le dedicó unas hermosas palabras en Instagram.

"Los artistas no se explican. Los artistas te estallan en la cara y te revuelcan como las olas. Y eso eres tú. Una explosión de verdad creativa y comprometida con el arte que algunos tardarán en comprender sólo porque hay quien, cuando camina, mira al suelo para no tropezarse con su propia sombra. Estoy tan orgulloso de la artista que eres que aún estando bellísima en las fotos siento que se pierden la esencia misma de lo que significa tu obra. Felicidades por quien eres y que se preparen para conocerte", le escribió el español.

Captura Instagram

Ante esta romántica declaración, Rachel dijo: "Adoro la sensibilidad que tienes, gracias por tan bellas palabras, por esa percepción, y por toda la emoción que provocas cada día con tu arte, eres una inspiración para mi".